"Арсенал" планирует обновить свою тренировочную базу

"Арсенал" планирует ряд улучшений для своей тренировочной базы в Лондон-Колни.

Как сообщает Daily Mail, внутри "Арсенала" появилось понимание, что их тренировочная инфраструктура уступает конкурентам по "большой шестерке" Премьер-Лиги, и "канониры" собираются это исправить.



В первую очередь "Арсенал" планирует обновить в Лондон-Колни, где "канониры" базируются с 1999 года, тренажерный зал для первой команды и пространства, где игроки проходят лечебные процедуры.



"Арсенал" также рассматривает возможность строительства нового блока для своей первой команды, и если это удастся осуществить, текущая инфраструктура подопечных Микеля Артеты отойдет к женской команде "Арсенала".



Наконец, "Арсенал" ведет неофициальные переговоры с местными властями о возведении трибун по периметру одного из полей в Лондон-Колни, собираясь с помощью этого создать мини-стадион, где будут проводить свои матчи команды U-21 и U-19.