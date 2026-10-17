Ираола: "Нгумоа соответствует элитному уровню в определенных вещах"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола заявил, что его вингер Рио Нгумоа уже соответствует "элитному уровню" в некоторых аспектах игры.

В прошлом месяце 18-летний Нгумоа стал третьим самым молодым игроком в истории сборной Англии, вызовом куда он был награжден за продемонстрированную в "Ливерпуле" форму.



Ираола в восторге от потенциала Нгумоа и хочет помочь своему юниору стать более совершенным игроком.



"Думаю, он знает, что уже соответствует элитному уровню в определенных вещах. Если говорить об игре один на один, то Рио — один из лучших игроков, которых можно выбрать для этого, потому что его сложно сдержать".



"Также есть вещи, которые ему нужно улучшить, особенно в плане игры без мяча. Ему нужно привыкнуть к требованиям Премьер-Лиги в плане единоборств, и это обычное дело, когда ты приходишь из академии".



"Там ты привык превосходить других, а здесь ты противостоишь очень сильным соперникам, и выдержать такие единоборства непросто, но он очень прибавляет".



"Его тело становится крепче, и я думаю, его дела идут хорошо. Разумеется, я видел его раньше, и мы играли против него (с "Борнмутом"), но обладать Рио в своей команде — это честь, потому что ему едва исполнилось 18".



"Он уже сыграл несколько минут за свою сборную, и это нечто необычное. Обычно ты начинаешь играть за свою сборную после 20, когда ты уже немного обрел зрелость".



"Мы должны помочь ему, потому что, к счастью для нас, он не является готовым продуктом. Он все еще может прибавить, потому что ему только 18, и я надеюсь, мы сможем помочь ему в этом процессе", — цитирует Ираолу Liverpool Echo.