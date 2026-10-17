Дьекереш хочет уйти из "Арсенала" в январе

Нападающий "Арсенала" Виктор Дьекереш готов попроситься на выход из клуба уже в зимнее трансферное окно.

В прошлом сезоне, своем дебютном за "Арсенал" после перехода из "Спортинга", Дьекереш забил 21 гол, включая 14 в Премьер-Лиге, чем помог "канонирам" завоевать чемпионский титул.



Однако на старте нового сезона Дьекереш утратил доверие главного тренера Микеля Артеты, который в рамках Премьер-Лиги лишь трижды выпускал Виктора на замену.



По информации TEAMtalk, Дьекереш недоволен своей ситуацией, а представители 28-летнего шведа уже работают над доступными для их клиента вариантами по смене клуба в январе.



Дьекереш остается на радаре у "Атлетико", а также интерес к Виктору существует из Премьер-Лиги, Серии А, Бундеслиги и Ла Лиги.



"Арсенал" в свою очередь планирует вернуться за Хулианом Альваресом из "Атлетико" в январе, что помогло бы Дьекерешу покинуть лондонский клуб.