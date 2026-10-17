Мареска ждет гола от Фодена против "Ипсвича"
Наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска сделал прогноз о том, что его полузащитник Фил Фоден забьет против "Ипсвича" в субботу.
26-летний Фоден не выходит на поле с 13 сентября, когда он получил прямую красную карточку в дерби против "Манчестер Юнайтед".
Однако теперь дисквалификация Фодена истекла, и чутье подсказывает Мареске, что Фил может забить свой первый с декабря 2025 гол.
"Был международный перерыв, так что он довольно долго не играл после своей красной карточки. Но он хорошо тренировался, он хорошо это делает с момента, как мы начали, очень позитивно, очень хорошо".
"Завтра мы посмотрим. Он доступен, но у нас так много матчей, и мы еще решим, выйдет он в стартовом составе или нет".
"Но у меня не сомнений, что он даст что-нибудь. Он забьет завтра!" — цитирует Мареску talkSPORT.
17.10.2026 13:00
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