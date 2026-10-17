Мареска ждет гола от Фодена против "Ипсвича"

Наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска сделал прогноз о том, что его полузащитник Фил Фоден забьет против "Ипсвича" в субботу.

26-летний Фоден не выходит на поле с 13 сентября, когда он получил прямую красную карточку в дерби против "Манчестер Юнайтед".



Однако теперь дисквалификация Фодена истекла, и чутье подсказывает Мареске, что Фил может забить свой первый с декабря 2025 гол.



"Был международный перерыв, так что он довольно долго не играл после своей красной карточки. Но он хорошо тренировался, он хорошо это делает с момента, как мы начали, очень позитивно, очень хорошо".



"Завтра мы посмотрим. Он доступен, но у нас так много матчей, и мы еще решим, выйдет он в стартовом составе или нет".



"Но у меня не сомнений, что он даст что-нибудь. Он забьет завтра!" — цитирует Мареску talkSPORT.