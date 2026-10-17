Мареска: "Сити" стал более сплоченным"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что скандал с финансовыми нарушениями сделал "горожан" более сплоченными.

Во время недавнего международного перерыва стало известно, что "Сити" был признан виновным в нарушении финансовых правил Премьер-Лиги, и теперь клубу с "Этихад" грозят самые серьезные последствия.



С тех пор "Сити" одержал победу над "Ливерпулем" в Премьер-Лиге и проиграл ПСЖ в Лиге Чемпионов, а Мареска успел ощутить неожиданный позитивный эффект скандала.



"Кажется Рубен (Диаш) сказал, что людям не нравится, когда "Сити" побеждает, поэтому нам и нравится побеждать. Это хорошее послание для каждого".



"По моему личному мнению, я могу видеть, что с момента возникновения этого шума фанаты, клуб, команда стали более сплоченными", — цитирует Мареску Sky Sports.