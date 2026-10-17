Алекс Скотт поправится раньше срока

Алекс Скотт Главный тренер "Борнмута" Марко Розе сообщил, что полузащитник Алекс Скотт идет на поправку со значительным опережением графика.

23-летний Скотт получил травму бедра во время своего первого появления в стартовом составе сборной Англии — против Хорватии в Лиге Наций 3 октября.

Изначально ожидалось, что Скотт пропустит около двух месяцев, однако теперь сроки по возвращению Алекса в строй были скорректированы.

"Мы провели МРТ-обследование, и снимки выглядят по-настоящему хорошо. Его прогресс, его восстановление идут хорошими темпами. Лучше, чем мы ожидали".

"Это не означает, что он будет готов к "Сандерленду" или на следующей неделе, но от реабилитации он сможет перейти к тренировкам. Посмотрим на его реакцию, когда он вернется на тренировочное поле".

"Речи о шести-восьми неделях больше не идет. Мы вполне уверены, что он сможет вернуться немного раньше".

"Это зависит от реакции его организма на нагрузку. Нам по-прежнему нужно быть осторожными, он по-прежнему травмирован. Но это выглядит гораздо, гораздо лучше", — цитирует Розе The Independent.





Метки Борнмут, Скотт, травмы

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2026 11:00

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