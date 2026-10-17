Барколя сделал признание насчет тактики в "Ливерпуле" и Премьер-Лиге

Нападающий "Ливерпуля" Брадли Барколя заявил, что в Премьер-Лиге меньше внимания уделяют тактике, нежели в его бывшем клубе ПСЖ.

В заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" приобрел Барколя у ПСЖ за 123 миллиона фунтов, и Брадли все еще находится в процессе привыкания к Премьер-Лиге, где он пока не совершил ни одного результативного действия.



Поработав с главным тренером "Ливерпуля" Андони Ираолой и понаблюдав за другими командами Премьер-Лиги, Барколя осознал, что наставник ПСЖ Луис Энрике является настоящим тактическим гением.



"Все идет хорошо. Я смог познакомиться со своими партнерами по команде, и здесь очень хороший тренер с хорошими идеями".



"Я стараюсь адаптироваться, потому что это очень отличается от ПСЖ".



"В Премьер-Лиге по-другому. Я обнаружил, что здесь меньше акцент на тактике, хотя у нас в ПСЖ был очень, очень сосредоточенный на тактике тренер".



"Но в целом здесь меньше внимания к тактике, здесь делают меньше изменений в игре".



"В то же время при предыдущем тренере мне иногда приходилось уходить в центр или на фланг, чтобы кто-нибудь еще занял место. Теперь это очень по-другому", — сообщил Барколя Telefoot.