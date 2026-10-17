Барколя сделал признание насчет тактики в "Ливерпуле" и Премьер-Лиге
Нападающий "Ливерпуля" Брадли Барколя заявил, что в Премьер-Лиге меньше внимания уделяют тактике, нежели в его бывшем клубе ПСЖ.
В заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" приобрел Барколя у ПСЖ за 123 миллиона фунтов, и Брадли все еще находится в процессе привыкания к Премьер-Лиге, где он пока не совершил ни одного результативного действия.
Поработав с главным тренером "Ливерпуля" Андони Ираолой и понаблюдав за другими командами Премьер-Лиги, Барколя осознал, что наставник ПСЖ Луис Энрике является настоящим тактическим гением.
"Все идет хорошо. Я смог познакомиться со своими партнерами по команде, и здесь очень хороший тренер с хорошими идеями".
"Я стараюсь адаптироваться, потому что это очень отличается от ПСЖ".
"В Премьер-Лиге по-другому. Я обнаружил, что здесь меньше акцент на тактике, хотя у нас в ПСЖ был очень, очень сосредоточенный на тактике тренер".
"Но в целом здесь меньше внимания к тактике, здесь делают меньше изменений в игре".
"В то же время при предыдущем тренере мне иногда приходилось уходить в центр или на фланг, чтобы кто-нибудь еще занял место. Теперь это очень по-другому", — сообщил Барколя Telefoot.
17.10.2026 10:00
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