Шмейхель: "Мартинес не так уж далек от истины"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель считает, что критика защитника "красных дьяволов" Лисандро Мартинеса "не так уж далека от истины".

Именно Шмейхель, работая на телеканал CBS Sports, взят то нашумевшее интервью у Мартинеса после поражения "Юнайтед" от "Атлетико" в Лиге Чемпионов со счетом 2:0.



И хотя Шмейхель не одобряет поступок Мартинеса, Петер соглашается с недовольством Лисандро насчет инвестиций в состав, прежде всего — в оборону.



"Я бы не хотел, чтобы кто-либо из моих партнеров по команде выходил и выступал таким образом. Только если это не Брайан Робсон... Хотя нет, я бы не хотел. Я бы абсолютно этого не хотел".



"В раздевалках, в которых бывал я, ты несешь ответственность. Такое бывало нечасто, чтобы кто-нибудь нарушал строй, и, конечно, у нас был тренер (Алекс Фергюсон) который бы не позволил тебе нарушить строй. Он бы сразу на это отреагировал..."



"Это не так, что я полностью не согласен с тем, что он говорит. Это другое".



"Если сильно не углубляться в сказанное Мартинесом, он не так уж далек от истины".



"Посмотрите на многообещающие команды: "Манчестер Сити" давным давно, "Арсенал" последние шесть лет, "Ливерпуль" при Юргене Клоппе. Что же они внезапно изменили, изменив свою судьбу? Они начали с обороны".



"Они обзавелись голкипером, четверкой защитников, центральным полузащитником. Они заложили фундамент, сделали его надежным и затем стали приглашать игроков созидательного плана. Они все это проделали, начиная с обороны. Мы делаем обратное, строим команду с передней линии", — цитирует Шмейхеля The Independent.