"Ливерпуль" собирается установить партнерские отношения с клубами в Европе

"Ливерпуль" собирается установить партнерские отношения с рядом клубов в Европе для развития своих молодых талантов.

В марте стало известно, что владельцы "Ливерпуля" из Fenway Sports Group свернули свои планы по развитию мультиклубной модели по примеру "Манчестер Сити", несмотря на тщательный анализ примерно 25 клубов, преимущественно из Испании, Португалии и Франции.



Отказ от приобретения дочернего для "Ливерпуля" клуба привел подтвержденной в июле отставке Майкла Эдвардса с поста исполнительного директора по футболу в компании FSG.



Как стало известно The Athletic, теперь "Ливерпуль" будет действовать по-другому. "Красные" продолжают инвестировать большие средства в приглашение ведущих талантов со всего мира, собираясь отправлять этих юниоров в аренду в специально отобранные клубы в Европе.



За отбор этих клубов и установление с ними стратегического партнерства будет отвечать Джулиан Уорд, который в сентябре вернулся на должность спортивного директора "Ливерпуля".