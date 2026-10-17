Павлович подтвердил, что отказал "Сити" летом
Полузащитник немецкой "Баварии" Александар Павлович подтвердил, что отказался от перехода в "Манчестер Сити" минувшим летом.
На днях появилась информация, что "Сити" был готов заплатить 85 миллионов фунтов за 22-летнего Павловича.
Вариант с переходом в "Сити" у Павловича действительно был, однако игрок сборной Германии без капли сомнений сохранил верность клубу, в системе которого он находится уже 15 лет.
"Во-первых, это честь, когда топ-клуб вроде "Сити" обращается насчет тебя. Я вырос в Мюнхене, я прожил здесь всю свою жизнь, и я всегда играл за "Баварию".
"Моя семья и друзья живут здесь. Для меня нет ничего лучше. Поэтому это решение не было сложным для меня", — приводит слова Павловича The Sun.
17.10.2026 07:00
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