"Ливерпуль" следит за Манзамби

"Ливерпуль" рассматривает полузащитника "Астон Виллы" Йоана Манзамби в качестве своей трансферной цели на следующее лето.

Минувшим летом "Вилла" обновила свой трансферный рекорд, купив Манзамби у "Фрайбурга" за 59.5 млн. фунтов, однако пока эта инвестиция себя полностью оправдывает.



Ярко проявив себя на Чемпионате Мира за сборную Швейцарии, Манзамби крайне уверенно начал свою карьеру в "Вилле".



Именно Манзамби был признан лучшим игроком победного для "Виллы" матча Лиги Чемпионов против "Фенербахче" в минувшую среду, отметив свой 21-й День рождения голом.



Как сообщает The Sun, своей формой Манзамби произвел впечатление на главного тренера "Ливерпуля" Андони Ираолу и его штаб. "Красные" будут внимательно следить за успехами Йоана в остатке сезона с прицелом на летнее окно.



"Ливерпуль" видит в Манзамби возможную замену для Алексиса Макаллистера, у которого после окончания этого сезона останется только 12 месяцев по контракту.