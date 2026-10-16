Мареска признал, что Холанду потребуется отдых

Рулевой "Манчестер Сити" Энцо Мареска признал, что ему придется дать отдых нападающему Эрлингу Холанду в ближайшие недели.

В этом сезоне 26-летний Холанд отметился уже 13 выходами в стартовом составе за "Сити" и сборную Норвегии.



На следующей неделе "Сити" снова предстоит сыграть два матча, и Мареска понимает, что ему никуда не деться от ротации состава.



"В некоторый момент нам, наверное, придется дать ему отдохнуть несколько дней".



"Мы думаем об этом — и не только в случае с Эрлингом, потому что у нас есть игроки, которые, к сожалению или к радости, играют все матчи за нас и все матчи за свои сборные".



"Эллиот (Андерсон), Энцо (Фернандес), Марк (Гехи), Эрлинг, Рубен (Диаш). Поэтому в некоторый момент нам, наверное, придется дать им отдохнуть", — цитирует Мареску The Independent.