Мареска признал, что Холанду потребуется отдых

Эрлинг Холанд Рулевой "Манчестер Сити" Энцо Мареска признал, что ему придется дать отдых нападающему Эрлингу Холанду в ближайшие недели.

В этом сезоне 26-летний Холанд отметился уже 13 выходами в стартовом составе за "Сити" и сборную Норвегии.

На следующей неделе "Сити" снова предстоит сыграть два матча, и Мареска понимает, что ему никуда не деться от ротации состава.

"В некоторый момент нам, наверное, придется дать ему отдохнуть несколько дней".

"Мы думаем об этом — и не только в случае с Эрлингом, потому что у нас есть игроки, которые, к сожалению или к радости, играют все матчи за нас и все матчи за свои сборные".

"Эллиот (Андерсон), Энцо (Фернандес), Марк (Гехи), Эрлинг, Рубен (Диаш). Поэтому в некоторый момент нам, наверное, придется дать им отдохнуть", — цитирует Мареску The Independent.





Метки Манчестер Сити, Мареска, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2026 21:00

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