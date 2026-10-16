Гиббс-Уайт рискует пропустить матч против "Арсенала"
Капитан "Ноттингем Форест" Морган Гиббс-Уайт рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье.
Во время выезда к "Кристал Пэлас" на прошлой неделе Гиббс-Уайт получил мышечную травму и до сих пор не приступил к тренировкам в общей группе.
Однако главный тренер "Форест" Оливер Гласнер сохраняет надежду, что его ведущий игрок сможет выйти на поле "Сити Граунд" в воскресенье.
"Морган Гиббс-Уайт под вопросом. Он не мог тренироваться всю неделю с нами. Похоже на то, что он сможет принять участие в занятии завтра".
"Сегодня он провел индивидуальную тренировку, работая с тренерами по восстановлению. Он получил небольшую мышечную травму против "Пэлас".
"Посмотрим, как он отреагирует сегодня и как он справится с занятием завтра, и затем мы примем окончательное решение", — цитирует Гласнера Sky Sports.
16.10.2026 19:00
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