Гиббс-Уайт рискует пропустить матч против "Арсенала"

Капитан "Ноттингем Форест" Морган Гиббс-Уайт рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье.

Во время выезда к "Кристал Пэлас" на прошлой неделе Гиббс-Уайт получил мышечную травму и до сих пор не приступил к тренировкам в общей группе.



Однако главный тренер "Форест" Оливер Гласнер сохраняет надежду, что его ведущий игрок сможет выйти на поле "Сити Граунд" в воскресенье.



"Морган Гиббс-Уайт под вопросом. Он не мог тренироваться всю неделю с нами. Похоже на то, что он сможет принять участие в занятии завтра".



"Сегодня он провел индивидуальную тренировку, работая с тренерами по восстановлению. Он получил небольшую мышечную травму против "Пэлас".



"Посмотрим, как он отреагирует сегодня и как он справится с занятием завтра, и затем мы примем окончательное решение", — цитирует Гласнера Sky Sports.