Артета объяснил отсутствие Салиба на общекомандном фото "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил отсутствие защитника Вильяма Салиба на общей фотографии команды в сезоне 2026/27.

На этой неделе "Арсенал" опубликовал свое общекомандное фото, и отсутствие на нем Салиба удивило многих болельщиков.



Оказывается, на тот день у Салиба были назначены лечебные процедуры, потому что 25-летний француз все еще восстанавливается после травмы спины.



По словам Артеты, Салиба нормально к этому отнесся, и Микель обещает сделать еще одно фото, на котором Вильям появится.



"Случилось так, что мы уже трижды пытались сделать это фото, и нам трижды приходилось это отменять в силу различных причин".



"У нас были некоторые коммерческие обязательства, из-з которых некоторые люди улетали, поэтому мы решили сделать такое фото".



"Мы сделаем еще один снимок со всей семьей. Надеюсь, однажды мы сможем собрать всех вместе, и мы объявим об этом".



"Это было не в его руках. Но Вилли обычно доволен всем. Он знает, как его любят. Игроки подшучивали над ним, и ему это было совершенно нормально", — цитирует Артету Sky Sports.