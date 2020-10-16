Кэррик — о ситуации с Мартинесом: "Мы оставили это позади"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что его клуб окончательно уладил ситуацию с защитником Лисандро Мартинесом, и это не отразилось на атмосфере в команде.

Напомним, после поражения 2:0 от "Атлетико" в минувший вторник Мартинес раскритиковал руководство "Юнайтед" за недостаточные инвестиции в состав.



Однако затем боссы "Юнайтед" провели беседу с Мартинесом, и тот публично извинился за свой поступок. По словам Кэррика, теперь это "осталось позади".



"Все закончилось. Мы оставили это позади. Такие вещи случаются. Мы как коллектив оставили это позади. Это никакая не драма для коллектива. Команда тренировалась действительно хорошо, и они находятся в хорошем расположении духа".



"Это было довольно просто. Мы вошли в положение. Лича понял, что совершил ошибку. У нас в клубе действительно хорошая атмосфера. Результаты оставляют желать лучшего, но у нас есть дух и сплоченность. Мы можем видеть, что коллектив хочет изменить эту ситуацию".



"Мы оставили это позади. Правда. В коллективе чувствуется свежесть".



"Он (Мартинес) доступен на матч", — цитирует Кэррика Sky Sports.