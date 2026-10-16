Арбелоа отреагировал на слухи о скором увольнении

Главный тренер "Фулхэма" Альваро Арбелоа отреагировал на спекуляции о том, что он находится в двух матчах от увольнения.

В преддверии домашнего матча против "Халла" подопечные Арбелоа занимают последнее место в Премьер-Лиге и пока остаются без побед в новом сезоне.



На днях появились слухи, что Арбелоа будет уволен со своего поста, если не наберет хотя бы четыре очка против "Халла" и "Ковентри" в двух ближайших матчах Премьер-Лиги, однако Альваро об этом ничего не знает, и таких ультиматумов перед ним никто не ставил.



"Нет, я ничего не слышал об этом. Я сосредоточен на завтрашнем матче, моих игроках, моей команде. Это самое важное. Дело не во мне. Дело в клубе, болельщиках".



"Мы рассчитываем на игру, которая перейдет в результат".



"Это была обычная неделя, в течение которой мы упорно трудились. Мы готовимся к сложному матчу против сложной команды. Очередная неделя для меня", — цитирует Арбелоа Sky Sports.