Арбелоа отреагировал на слухи о скором увольнении
Главный тренер "Фулхэма" Альваро Арбелоа отреагировал на спекуляции о том, что он находится в двух матчах от увольнения.
В преддверии домашнего матча против "Халла" подопечные Арбелоа занимают последнее место в Премьер-Лиге и пока остаются без побед в новом сезоне.
На днях появились слухи, что Арбелоа будет уволен со своего поста, если не наберет хотя бы четыре очка против "Халла" и "Ковентри" в двух ближайших матчах Премьер-Лиги, однако Альваро об этом ничего не знает, и таких ультиматумов перед ним никто не ставил.
"Нет, я ничего не слышал об этом. Я сосредоточен на завтрашнем матче, моих игроках, моей команде. Это самое важное. Дело не во мне. Дело в клубе, болельщиках".
"Мы рассчитываем на игру, которая перейдет в результат".
"Это была обычная неделя, в течение которой мы упорно трудились. Мы готовимся к сложному матчу против сложной команды. Очередная неделя для меня", — цитирует Арбелоа Sky Sports.
16.10.2026 15:00
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