Рис Джеймс пропустит три месяца с травмой колена
Капитан "Челси" Рис Джеймс перенес операцию на колене и теперь пропустит три месяца.
Джеймс повредил свое колена на тренировке перед победным для "Челси" матчем Премьер-Лиги против "Борнмута" в прошлый уикенд (5:1).
Эта травма потребовала операции, хотя в своем заявлении "Челси" называется хирургическую процедуру "небольшой".
И хотя "Челси" напрямую не называет сроки восстановления Джеймса, Sky Sports ожидает, что 26-летний англичанин пропустит около трех месяцев.
Таким образом, Джеймс уже не поможет команде Хаби Алонсо в этом календарном году и, среди прочих, пропустит домашние матчи против "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля", а также выезд к "Манчестер Сити".
Потеря Джеймса станет дополнительным ударом по полузащите "Челси", которая и без того выглядела слабо до возвращения в строй Мойсеса Кайседо.
Джеймс имеет большой послужной список травм, хотя в прошлом сезоне Рис был относительно свободен от них и сыграл 29 матчей Премьер-Лиги, что стало его лучшим показателем с 2020/21.
Своей игрой в прошлом сезоне Джеймс заслужил новый шестилетний контракт, который Рис заключил с "Челси" в марте.
Рис даже попал в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира минувшим летом, но затем получил травму задней поверхности бедра и пропустил три матча.
16.10.2026 14:00
Просмотров: 492
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
В рот вы3банных лузерпульцев ничему не научили истории с Лавией, Кайседо, Виллианом. Всем фаплом спустим в пасти после перехода Скотта в Челси.
(ответить)
«Если бы «Манчестер Сити» не жульничал, они бы сейчас были как «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Они бы не смогли выиграть лигу - Скоулз
(ответить)
а потом футбольные фанаты будут рассказывать, что вот в прайме Джеймс лучше условного Трента, только без уточнения сколько этот прайм длился и сколько он лечился
уже давно понятно, что лучше стабильный средний игрок, чем какой-то ультра топ моментами
это как с Канте, футболист ахуенный, но блять сколько сезонов он был таким? три-четыре? через ещё лет пять его кроме фанов Челси никто и не вспомнит и будут рассказывать с ебблом шизофреников как он в соло насиловал Кроса, Модрича и Каземиро в одном матче
(ответить)
АХАХА... когда то его сравнивали с Трентом. Но он лучше Трента, только в лазарете
(ответить)
Жаль. Уже очень давно не получал трамы и тут нате здрасти. Риса жаль.
Для Челси же все понятно. И без этой травмы необходим была покупка полузаща. Скотт в январе походу неизбежен . А до января на кацседо лавия хендо барко спокойно дотянуть можно, главное без травм лавии))
Для челси толком ета потеря незаметна, кроме как затычки в центр. Правого латераля физически он не вывезет, а в центре он далеко не первый выбор, если все здоровы.
Ваще для джеймса одна опция - играть третьего правонэго в центре защиты. Карьеру на правом латерале или даже правом заще не построить уже, физически просто не вытянет, да и покуй по сути уже, таким вестимо в долгосрок видят палестру. Джеймс тут там может выйти на правого заща, но на основного с его физухой уже анрил расматривать. А в центре он просто затычка...и таковой быть до конца карьеры...просто опуия в центр....
Остается варик только правого центрального в тройке.
(ответить)
Скотт на подходе.
The Athletic: «Ливерпуль», вероятнее всего, проведёт спокойное зимнее трансферное окно, поскольку ожидается, что к январю Уго Экитике, Конор Брэдли и Джованни Леони уже вернутся на поле после травм.
Тем не менее клуб будет готов оперативно воспользоваться неожиданно возникшей возможностью на трансферном рынке.
Подобный подход Джулиан Уорд уже демонстрировал в январе 2022 года, когда «Ливерпуль» ускорил реализацию планов по подписанию Луиса Диаса и сумел опередить «Тоттенхэм» в борьбе за колумбийца.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий