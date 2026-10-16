Рис Джеймс пропустит три месяца с травмой колена

Капитан "Челси" Рис Джеймс перенес операцию на колене и теперь пропустит три месяца.

Джеймс повредил свое колена на тренировке перед победным для "Челси" матчем Премьер-Лиги против "Борнмута" в прошлый уикенд (5:1).



Эта травма потребовала операции, хотя в своем заявлении "Челси" называется хирургическую процедуру "небольшой".



И хотя "Челси" напрямую не называет сроки восстановления Джеймса, Sky Sports ожидает, что 26-летний англичанин пропустит около трех месяцев.



Таким образом, Джеймс уже не поможет команде Хаби Алонсо в этом календарном году и, среди прочих, пропустит домашние матчи против "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля", а также выезд к "Манчестер Сити".



Потеря Джеймса станет дополнительным ударом по полузащите "Челси", которая и без того выглядела слабо до возвращения в строй Мойсеса Кайседо.



Джеймс имеет большой послужной список травм, хотя в прошлом сезоне Рис был относительно свободен от них и сыграл 29 матчей Премьер-Лиги, что стало его лучшим показателем с 2020/21.



Своей игрой в прошлом сезоне Джеймс заслужил новый шестилетний контракт, который Рис заключил с "Челси" в марте.



Рис даже попал в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира минувшим летом, но затем получил травму задней поверхности бедра и пропустил три матча.