Мерсон: "Тоттенхэму" следовало подписать нападающего"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Тоттенхэму" следовало купить центрального нападающего минувшим летом.

"Тоттенхэм" впечатляющим образом провел летнюю трансферную кампанию, совершив ряд дорогостоящих приобретений.



Однако Мерсон указывает на то, что "Тоттенхэм" так и не обзавелся бомбардиром, что в очередной раз можно было почувствовать в прошлый уикенд, когда "шпоры" гостили у "Манчестер Юнайтед".



"Тоттенхэм" хорошо сыграл на "Олд Траффорд". Они доминировали, просто в данный момент это не выглядит так, что они могут забить гол".



"Они замечательно потрудились вдесятером, чтобы отыграться. В конце концов они сравняли счет, как того и заслуживали".



"Единственное, что им, наверное, пошло бы на пользу и что им следовало бы сделать, — это пригласить центрального нападающего".



"Они постарались и подписали ряд игроков, здесь и там. Мне нравится Сандро Тонали, я его большой поклонник, но им следовало подписать центрального нападающего".



"Доминик Соланке более чем неплох. Но он не является настоящим бомбардиром. Когда "Тоттенхэм" отобрал мяч у "Юнайтед" в первом тайме, и он вышел на ворота, ты не кричишь "гол", сидя на диване. Просто не кричишь".



"А Омар Мармуш не дает вам голов. Он может забивать голы мирового уровня время от времени, но он не бомбардир. Им нужен бомбардир. Я не могу поверить, что "Тоттенхэм" не поборолся за Николаса Джексона. Он достойный игрок".



"Проблема "Тоттенхэма" в данный момент в том, что они не забивают. Нет неправильного времени для гола — каждое время является правильным, но они не забивают, когда переигрывают соперника".



"Они могут отправиться к "Ковентри" в понедельник, забить быстрый гол и одержать победу 3:0 или 4:0. Этот результат мог бы перезапустить их сезон", — сообщил Мерсон Sky Sports.