Конор Брэдли близок к возвращению к тренировкам с "Ливерпулем"
Правый защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли близок к возвращению к тренировкам с партнерами по первой команде.
Брэдли не играет в футбол уже 10 месяцев, получив потребовавшую операции травму колена в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в начале января.
Как и нападающий Уго Экитике, Брэдли стремительно идет на поправку, и вскоре 23-летний североирландец должен сделать следующий шаг в своем восстановлении.
"Они оба очень хорошо трудятся. Думаю, их дела идут хорошо".
"Конор не так далек от тренировок в общей группе — не полноценных тренировок, но частичных занятий в общей группе".
"Уго немного отстает, но так всегда и было по плану. Он идет на поправку в полном соответствии с планом".
"Сложно назвать сроки. Сложно сказать, когда вы травмированы так долго, но я думаю, Конор не очень далек от того, чтобы начать заниматься с нами", — цитирует Ираолу Daily Mail.
16.10.2026 11:00
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