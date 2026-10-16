Конор Брэдли близок к возвращению к тренировкам с "Ливерпулем"

Правый защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли близок к возвращению к тренировкам с партнерами по первой команде.

Брэдли не играет в футбол уже 10 месяцев, получив потребовавшую операции травму колена в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в начале января.



Как и нападающий Уго Экитике, Брэдли стремительно идет на поправку, и вскоре 23-летний североирландец должен сделать следующий шаг в своем восстановлении.



"Они оба очень хорошо трудятся. Думаю, их дела идут хорошо".



"Конор не так далек от тренировок в общей группе — не полноценных тренировок, но частичных занятий в общей группе".



"Уго немного отстает, но так всегда и было по плану. Он идет на поправку в полном соответствии с планом".



"Сложно назвать сроки. Сложно сказать, когда вы травмированы так долго, но я думаю, Конор не очень далек от того, чтобы начать заниматься с нами", — цитирует Ираолу Daily Mail.