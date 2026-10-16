"Рексем" задумывается о приглашении Джеррарда

Клуб Чемпионшипа "Рексем" рассматривает возможность приглашения бывшего капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда на должность главного тренера.

Нынешний наставник "Рексема" Фил Паркинсон имеет превосходные отношения с владельцами клуба, но при этом находится под давлением из-за неудовлетворительных результатов.



"Рексем" слабо начал новый сезон и прямо сейчас занимает только 17-е место в Чемпионшипе, выиграв лишь два из 10 первых матчей.



В данный момент новый спортивный директор "Рексема" Стив Никсон решает, насколько целесообразна смена главного тренера, но Джеррард, как утверждает talkSPORT в эксклюзивном материале, открыт к этой работе.



Джеррард не тренирует после своего расставания с "Аль-Иттифаком" в январе 2025. Стивен уже длительное время находится в поисках подходящей возможности для возвращения в футбол, и амбициозный "Рексем" выглядит для него привлекательно.



Помимо Джеррарда, на радаре у "Рексема" также находится Скотт Паркер.