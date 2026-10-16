"Юнайтед" установил контакт с лагерем Конте

"Манчестер Юнайтед" установил контакт с лагерем бывшего главного тренера "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте.

Итальянская пресса уже несколько недель настойчиво сватает Конте на замену нынешнему рулевому "Юнайтед" Майклу Кэррику, который оказался под серьезным давлением после неудачного старта сезона.



В данный момент Кэррик сохраняет поддержку руководства "Юнайтед", и клуб все еще надеется, что Майкл, в мае заключивший контракт до 2028 года, исправит ситуацию с результатами.



Вместе с тем TEAMtalk в эксклюзивном материале сообщает, что представители Конте провели переговоры со спортивным директором "Юнайтед" Джейсоном Уилкоксом, подтвердив интерес Антонио к этой работе.



Конте находится без клуба после своего расставания с "Наполи" в конце прошлого сезона. Антонио остается большим поклонником английского футбола, прежде выиграв Премьер-Лигу с Кубком Англии с "Челси" и продемонстрировав показатель побед более 50 процентов с "Тоттенхэмом", который на момент его ухода занимал четвертое место.



Контакт "Юнайтед" с представителями Конте не означает, что клуб начал официальные переговоры о назначении итальянского специалиста, однако теперь "красные дьяволы" четко знают, что Антонио доступен и готов взяться за эту работу.