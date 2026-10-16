Возвращение Леони в строй откладывается

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола сообщил, что возвращение защитника Джованни Леони откладывается.

Леони получил травму крестообразных связок колена в своем дебюте за "Ливерпуль" после перехода из "Пармы" за 26 миллионов фунтов летом 2025.



Сейчас реабилитация 19-летнего итальянца вступила в свой второй год, и это немного дольше, нежели рассчитывали в "Ливерпуле", хотя свет в конце тоннеля виден.



"Потребовалось больше времени, нежели мы хотели. План насчет Джио был в том, что он приступит к тренировкам с командой во время этого недавнего международного перерыва".



"Теперь это, наверное, случится в следующий международный перерыв, поэтому мы потеряли один месяц в этом процессе".



"Меня не было здесь, когда Джованни получил травму, но по разговорам с медицинской службой я понял, что это не просто "кресты". Это была серьезная травма, и задеты оказались многие области вокруг колена, помимо крестообразной связки".



"Думаю, ему нужна уверенность насчет реабилитации, а процесс должен быть очень осторожным".



"Мы хотим убедиться, что он будет находиться хорошем состоянии, когда вернется в команду. Это правда, что у нас случился не рецидив, но задержка, если хотите".



"Теперь план в том, чтобы начать в следующий перерыв. Он не так уж далек, но это случится немного позже, чем мы ожидали", — цитирует Ираолу Liverpool Echo.