Рой Кин сравнил ситуацию в МЮ с "цирком"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин сравнивал ситуацию "красных дьяволов" с "цирком" после высказываний защитника Лисандро Мартинеса.

В общении с прессой после поражения 2:0 от "Атлетико" в Лиге Чемпионов в минувший вторник Мартинес раскритиковал клуб за недостаточные инвестиции в состав.



Кин считает, что поступок Мартинеса лишь является отражением происходящего внутри "Юнайтед". По мнению Роя, у Лисандро нет авторитета, чтобы делать такие заявления.



"Некоторые фанаты будут говорить, что это замечательно, а некоторые будут говорить, что ты подводишь команду, особенно когда это делает игрок, который не показывает своей лучшей игры, а команда при этом испытывает проблемы".



"Думаю, это отражение клуба. Там творится хаос, это слегка похоже на цирк".



"Когда вы переживаете сложный период, как сейчас "Юнайтед", а отдельные игроки говорят определенные вещи, тебе всегда стоит начать с человека в зеркале, прежде чем давать такие комментарии".



"Я не думаю, что это вызовет большой раскол, потому что насчет этой раздевалки и так есть вопросы. Я не думаю, что там достаточно игроков с характером, достаточно мужчин. Его (Мартинеса) я не рассматривают лидером "Манчестер Юнайтед". Я рассматриваю его центральным защитником, который совершает много ошибок", — цитирует Кина BBC.