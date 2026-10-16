Рой Кин сравнил ситуацию в МЮ с "цирком"
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин сравнивал ситуацию "красных дьяволов" с "цирком" после высказываний защитника Лисандро Мартинеса.
В общении с прессой после поражения 2:0 от "Атлетико" в Лиге Чемпионов в минувший вторник Мартинес раскритиковал клуб за недостаточные инвестиции в состав.
Кин считает, что поступок Мартинеса лишь является отражением происходящего внутри "Юнайтед". По мнению Роя, у Лисандро нет авторитета, чтобы делать такие заявления.
"Некоторые фанаты будут говорить, что это замечательно, а некоторые будут говорить, что ты подводишь команду, особенно когда это делает игрок, который не показывает своей лучшей игры, а команда при этом испытывает проблемы".
"Думаю, это отражение клуба. Там творится хаос, это слегка похоже на цирк".
"Когда вы переживаете сложный период, как сейчас "Юнайтед", а отдельные игроки говорят определенные вещи, тебе всегда стоит начать с человека в зеркале, прежде чем давать такие комментарии".
"Я не думаю, что это вызовет большой раскол, потому что насчет этой раздевалки и так есть вопросы. Я не думаю, что там достаточно игроков с характером, достаточно мужчин. Его (Мартинеса) я не рассматривают лидером "Манчестер Юнайтед". Я рассматриваю его центральным защитником, который совершает много ошибок", — цитирует Кина BBC.
16.10.2026 07:00
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Себя забыл видимо
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Каррик принял середняк, прыгнул выше головы и попал в ЛЧ!!! вместо того, чтобы его поддержать в такое сложное время, делают его виноватым.
с этим Ретклифом МЮ скоро в Чемпионшип вылетит
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