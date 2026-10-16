Ван Дейк: "Мы с Джо Гомесом сделали игру интересной!"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк прокомментировал провал обороны "красных" в матче Лиги Чемпионов против австрийского ЛАСКа после своего выхода на замену.

К моменту, когда Ван Дейк с Джо Гомесом появились на замену на 62-й минуте матча в Линце в минувшую среду, "Ливерпуль" вел в счете 0:4 и уверенно контролировал игру.



Смена обоих центральных защитников обернулась для "Ливерпуля" тремя пропущенными голами, на которые "красные" смогли ответить только двумя.



После победы со счетом 3:6 Ван Дейк честно признался, что решение главного тренера Андони Ираолы выпустить его на замену застало его врасплох.



"Конечно, Джо и я сделали игру интересной после того, как мы вышли на 60-й минуте, но иногда такие вещи случаются".



"Я вообще не ожидал выйти на поле. Это стало сюрпризом. Я все еще немного восстанавливаюсь (после ушиба икроножной мышцы, полученного против "Манчестер Сити"). Я давненько не начинал игру таким образом".



"За пределами поля я все равно делал все возможное, чтобы помочь команде. Для меня было необычно не попасть в стартовый состав, но это часть жизни. Думаю, я буду в порядке к воскресенью", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.