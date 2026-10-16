"Брайтон" сокрушил "Кауно Жальгирис" в Лиге Конференций

"Брайтон" стартовал на общем этапе Лиги Конференций с крупной победы 4:0 над литовским "Кауно Жальгирисом".

Несмотря на то, что "Кауно Жальгирис" продержался первые 40 минут, игра была односторонней, а голкипер "Брайтона" Барт Вербрюгген был практически лишен работы.



В итоге гости дважды пропустили в концовке первого тайма, а после перерыва им повезло отделаться еще лишь двумя голами, благодаря чему хозяева отпраздновали победу в доминирующей манере.



"Брайтон" (Англия) — "Каунo Жальгирис" (Литва) — 4:0 (2:0)



Голы: Рюттер 41, 53, Хиншелвуд 45, О'Райли 67.



"Брайтон": Вербрюген, Боскальи (Де Кейпер 45), Данк (Вушкович 45), Свобода, Коштинья, О'Райли, Хиншелвуд (Дэвид 57), Гросс (Аяри 57), Ялькуйе, Рюттер, Осман (Ибрахим 67).

