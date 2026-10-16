"Брайтон" сокрушил "Кауно Жальгирис" в Лиге Конференций

Жоржиньо Рюттер "Брайтон" стартовал на общем этапе Лиги Конференций с крупной победы 4:0 над литовским "Кауно Жальгирисом".

Несмотря на то, что "Кауно Жальгирис" продержался первые 40 минут, игра была односторонней, а голкипер "Брайтона" Барт Вербрюгген был практически лишен работы.

В итоге гости дважды пропустили в концовке первого тайма, а после перерыва им повезло отделаться еще лишь двумя голами, благодаря чему хозяева отпраздновали победу в доминирующей манере.

"Брайтон" (Англия) — "Каунo Жальгирис" (Литва) — 4:0 (2:0)

Голы: Рюттер 41, 53, Хиншелвуд 45, О'Райли 67.

"Брайтон": Вербрюген, Боскальи (Де Кейпер 45), Данк (Вушкович 45), Свобода, Коштинья, О'Райли, Хиншелвуд (Дэвид 57), Гросс (Аяри 57), Ялькуйе, Рюттер, Осман (Ибрахим 67).





Метки Брайтон, Кауно Жальгирис, Лига Конференций

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2026 01:00

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