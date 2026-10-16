"Брайтон" сокрушил "Кауно Жальгирис" в Лиге Конференций
"Брайтон" стартовал на общем этапе Лиги Конференций с крупной победы 4:0 над литовским "Кауно Жальгирисом".
Несмотря на то, что "Кауно Жальгирис" продержался первые 40 минут, игра была односторонней, а голкипер "Брайтона" Барт Вербрюгген был практически лишен работы.
В итоге гости дважды пропустили в концовке первого тайма, а после перерыва им повезло отделаться еще лишь двумя голами, благодаря чему хозяева отпраздновали победу в доминирующей манере.
"Брайтон" (Англия) — "Каунo Жальгирис" (Литва) — 4:0 (2:0)
Голы: Рюттер 41, 53, Хиншелвуд 45, О'Райли 67.
"Брайтон": Вербрюген, Боскальи (Де Кейпер 45), Данк (Вушкович 45), Свобода, Коштинья, О'Райли, Хиншелвуд (Дэвид 57), Гросс (Аяри 57), Ялькуйе, Рюттер, Осман (Ибрахим 67).
16.10.2026 01:00
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