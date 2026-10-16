"Борнмут" разгромил "Штурм" в Лиге Европы
"Борнмут" одержал свою вторую подряд победу на общем этапе Лиги Европы, одолев дома австрийский "Штурм" со счетом 3:0.
"Штурм" был близок к тому, чтобы выстоять на южном побережье Англии первый тайм, но незадолго до перерыва Эванилсон красивым ударом головой отправил мяч по дуге в ворота — 1:0.
Во втором тайме преимущество "Борнмута" укрепил Райан, к которому мяч удачно отскочил после розыгрыша углового — 2:0.
А точку в матче поставил Альваро Родригес, реализовав пенальти в компенсированное время — 3:0.
Этот матч стал первым домашним для "Борнмута" в еврокубках за 127-летнюю историю клуба.
"Борнмут" (Англия) — "Штурм" (Австрия) — 3:0 (1:0)
Голы: Эванилсон 43, Райан 76, Родригес 90 (пен).
"Борнмут": Петрович, Смит (Хилл 62), Диаките, Силва, Солер, Адамс (Кристи 70), Кук, Доак (Адли 84), Родригес, Тавернье (Райан 70), Эванилсон (Клюйверт 70).
16.10.2026 00:55
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