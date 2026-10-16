"Борнмут" разгромил "Штурм" в Лиге Европы

"Борнмут" одержал свою вторую подряд победу на общем этапе Лиги Европы, одолев дома австрийский "Штурм" со счетом 3:0.

"Штурм" был близок к тому, чтобы выстоять на южном побережье Англии первый тайм, но незадолго до перерыва Эванилсон красивым ударом головой отправил мяч по дуге в ворота — 1:0.



Во втором тайме преимущество "Борнмута" укрепил Райан, к которому мяч удачно отскочил после розыгрыша углового — 2:0.



А точку в матче поставил Альваро Родригес, реализовав пенальти в компенсированное время — 3:0.



Этот матч стал первым домашним для "Борнмута" в еврокубках за 127-летнюю историю клуба.



"Борнмут" (Англия) — "Штурм" (Австрия) — 3:0 (1:0)



Голы: Эванилсон 43, Райан 76, Родригес 90 (пен).



"Борнмут": Петрович, Смит (Хилл 62), Диаките, Силва, Солер, Адамс (Кристи 70), Кук, Доак (Адли 84), Родригес, Тавернье (Райан 70), Эванилсон (Клюйверт 70).