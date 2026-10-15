"Пэлас" проиграл "Лиону", "Сандерленд" победил "Торренсе" в Лиге Европы

Павел Шульц "Кристал Пэлас" и "Сандерленд" провели свои вторые матчи на общем этапе Лиги Европы, продемонстрировав противоположные результаты.

Выезд во Францию к "Лиону" начался для "Пэлас" с быстрого гола — к сожалению, пропущенного. После подачи углового мяч удачно отскочил к Корентину Толиссо, который сразу же поразил ворота "орлов" — 1:0.

Попытки гостей отыграться выглядели неубедительно, и в самой концовке первого тайма хозяева укрепили свое преимущество. Это Эрнест Нуама с границы вратарской площади замкнул прострел партнера — 2:0.

Второй тайм начался с того, что "Пэлас" отыграл один гол. Адам Уортон сделал хорошую передачу в штрафную на Йереми Пино, а тот пробил над плечом присевшего голкипера — 2:1.

На 76-й минуте положение "орлов" осложнилось, потому Павел Шульц пяткой с метра подправил мяч в ворота Вальтера Бенитеса — 3:1.

Однако спустя пять минут вышедший на замену Камада вернул гостей в игру. Даити подкараулил отскок на подступах к вратарской, подработал мяч и пробил — 3:2.

"Пэлас" подверг своего соперника давлению в концовке, но уйти от поражения не смог.

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В параллельном матче "Сандерленд" одержал волевую победу 1:2 в гостях у португальского "Торренсе". "Черные коты" пропустили первыми, но во втором тайме сперва Жюль Ахока пробил головой с отскоком от газона, а уже в компенсированное время Ноа Садики нанес классный удар с лету, обеспечив своей команде три очка.

"Лион" (Франция) — "Кристал Пэлас" (Англия) — 3:2 (2:0)

Голы: Толиссо 8, Нуама 45, Шульц 76 — Пино 50, Камада 81.

"Кристал Пэлас": Бенитес, Канво, Ричардс, Дисаси, Митчелл, Мингеса (Халаили 75), Уортон, Тимбер (Макнил 86), Пино (Осорио 75), Сарр (Камада 62), Ларсен (Нкетиа 62).

"Торренсе" (Португалия) — "Сандерленд" (Англия) — 1:2 (1:0)

Голы: Фельтес 37 — Ахока 67, Садики 90.

"Сандерленд": Руфс, Хьюм (Мукиеле 59), О'Нин, Альдерете, Метаили (Мандава 59), Садики, Ахока, Ангуло (Джака 58), Ригг, Фофана (Ле Фе 58), Тутеров.





Метки Кристал Пэлас, Лига Европы, Лион, Сандерленд, Торренсе

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2026 21:50

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