"Пэлас" проиграл "Лиону", "Сандерленд" победил "Торренсе" в Лиге Европы

"Кристал Пэлас" и "Сандерленд" провели свои вторые матчи на общем этапе Лиги Европы, продемонстрировав противоположные результаты.

Выезд во Францию к "Лиону" начался для "Пэлас" с быстрого гола — к сожалению, пропущенного. После подачи углового мяч удачно отскочил к Корентину Толиссо, который сразу же поразил ворота "орлов" — 1:0.



Попытки гостей отыграться выглядели неубедительно, и в самой концовке первого тайма хозяева укрепили свое преимущество. Это Эрнест Нуама с границы вратарской площади замкнул прострел партнера — 2:0.



Второй тайм начался с того, что "Пэлас" отыграл один гол. Адам Уортон сделал хорошую передачу в штрафную на Йереми Пино, а тот пробил над плечом присевшего голкипера — 2:1.



На 76-й минуте положение "орлов" осложнилось, потому Павел Шульц пяткой с метра подправил мяч в ворота Вальтера Бенитеса — 3:1.



Однако спустя пять минут вышедший на замену Камада вернул гостей в игру. Даити подкараулил отскок на подступах к вратарской, подработал мяч и пробил — 3:2.



"Пэлас" подверг своего соперника давлению в концовке, но уйти от поражения не смог.



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В параллельном матче "Сандерленд" одержал волевую победу 1:2 в гостях у португальского "Торренсе". "Черные коты" пропустили первыми, но во втором тайме сперва Жюль Ахока пробил головой с отскоком от газона, а уже в компенсированное время Ноа Садики нанес классный удар с лету, обеспечив своей команде три очка.



"Лион" (Франция) — "Кристал Пэлас" (Англия) — 3:2 (2:0)



Голы: Толиссо 8, Нуама 45, Шульц 76 — Пино 50, Камада 81.



"Кристал Пэлас": Бенитес, Канво, Ричардс, Дисаси, Митчелл, Мингеса (Халаили 75), Уортон, Тимбер (Макнил 86), Пино (Осорио 75), Сарр (Камада 62), Ларсен (Нкетиа 62).



"Торренсе" (Португалия) — "Сандерленд" (Англия) — 1:2 (1:0)



Голы: Фельтес 37 — Ахока 67, Садики 90.



"Сандерленд": Руфс, Хьюм (Мукиеле 59), О'Нин, Альдерете, Метаили (Мандава 59), Садики, Ахока, Ангуло (Джака 58), Ригг, Фофана (Ле Фе 58), Тутеров.