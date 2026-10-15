Конте открыт к работе с "Юнайтед"

Антонио Конте Бывший главный тренер "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте открыт к работе с "Манчестер Юнайтед".

Конте считается одним из фаворитов на замену нынешнему наставник "Юнайтед" Майклу Кэррику, который провалил старт нового сезона.

С начала сезона "Юнайтед" одержал лишь две победы, одолев "Сабах" и "Ипсвич", а также успел вылететь из Кубка Лиги.

Как сообщает talkSPORT со ссылкой на свой источник в Италии, Конте готов возглавить "Юнайтед", если ему поступит соответствующее предложение, хотя это и не является приоритетом для Антонио.

Наиболее предпочтительным направлением для Конте остается "Ювентус", который Антонио представлял в качестве игрока и который тренировал с 2011 по 2014 год.

Конте до сих пор живет в Турине, однако "Ювентус" пока не планирует прощаться с Лучано Спаллетти, который является самым высокооплачиваемым тренером в Серии А и имеет контракт до 2028 года, поэтому обстоятельства складываются в пользу "Юнайтед".





Метки Конте, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2026 20:00

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  1. andryx 15.10.2026 20:32 # andryx
    +300 лямов на адаптацию состава (выдадут 135+ бонус с продажи Мартинеса)). И в троечку защей пылить. Ну, а как? Катеначчо будет такое, что от духоты укачает самых стойких. Ну, а через полтора года (снова обосравшись), можно и Пакета выводить на новый цикл позора)))

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  2. ganinilyha 15.10.2026 20:15 # ganinilyha
    Странный коуч

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