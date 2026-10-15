Конте открыт к работе с "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте открыт к работе с "Манчестер Юнайтед".

Конте считается одним из фаворитов на замену нынешнему наставник "Юнайтед" Майклу Кэррику, который провалил старт нового сезона.



С начала сезона "Юнайтед" одержал лишь две победы, одолев "Сабах" и "Ипсвич", а также успел вылететь из Кубка Лиги.



Как сообщает talkSPORT со ссылкой на свой источник в Италии, Конте готов возглавить "Юнайтед", если ему поступит соответствующее предложение, хотя это и не является приоритетом для Антонио.



Наиболее предпочтительным направлением для Конте остается "Ювентус", который Антонио представлял в качестве игрока и который тренировал с 2011 по 2014 год.



Конте до сих пор живет в Турине, однако "Ювентус" пока не планирует прощаться с Лучано Спаллетти, который является самым высокооплачиваемым тренером в Серии А и имеет контракт до 2028 года, поэтому обстоятельства складываются в пользу "Юнайтед".