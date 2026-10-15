"Арсенал" задумывается о покупке Кима

Защитник немецкой "Баварии" Ким Мин Джэ вызывает интерес у "Арсенала".

В минувший уикенд "Арсенал" потерял на несколько недель с травмой лодыжки Пьеро Инкапье, вдобавок Вильям Салиба продолжает восстановление после повреждения спины.



Как утверждает журналист Кристиан Фальк из Bild, сложившаяся ситуация заставила "Арсенал" задуматься о приглашении центрального защитника, и как раз 29-летний Ким и находится на радаре у чемпионов Премьер-Лиги в преддверии зимнего трансферного окна.



За интересом "Арсенала" к Киму стоит ведущий скаут "канониров" Маурицио Микели, который в 2022 году и привел игрока сборной Южной Кореи в "Наполи" из "Фенербахче".



Согласно слухам, "Арсенал" задумывался о приобретении Мин Джэ еще минувшим летом, но тогда Ким предпочел остаться, чтобы побороться за место в стартовом составе "Баварии", а "канониры" вместо этого пригласили Эзри Конса из "Астон Виллы".



В этом сезоне Ким суммарно сыграл 489 минут за "Баварию", обычно находясь за спиной у Дайо Упамекано и Джонатана Та.



Предполагается, что "Бавария" открыта к продаже Кима, от контракта которого в январе будет оставаться только 18 месяцев.



Добавим, 21 октября "Арсенал" сыграет в гостях у "Баварии" в рамках общего этапа Лиги Чемпионов, и "канониры" смогут поближе понаблюдать за Кимом, если тот, конечно, выйдет на поле.