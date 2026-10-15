"Борнмут" определился с ценой за Скотта на январь

"Борнмут" готов рассмотреть предложения по своему полузащитнику Алексу Скотту в размере свыше 80 миллионов фунтов.

Минувшим летом "Борнмуту" удалось отразить интерес других клубов к Скотту. "Вишенки" с самого начала дали понять, что Алекс не будет продан.



Однако Скотт продолжает отказываться от нового контракта, поэтому "Борнмут" смягчил свою позицию и готов выслушать предложения по Алексу в январе, когда от действующего соглашения игрока будет оставаться 18 месяцев.



И хотя Скотт не требует отпустить его из клуба, Алекс полон амбиций и готов уйти на повышение посреди сезона, сообщает Sky Sports.



Серьезный интерес к Скотту сохраняют "Челси" и "Ливерпуль", однако только предложение более 80 млн. фунтов, включая бонусы, может убедить "Борнмут" отпустить 23-летнего англичанина.



Добавим, в данный момент Скотт отсутствует с травмой бедра и пропустит еще несколько недель.