"Борнмут" определился с ценой за Скотта на январь
"Борнмут" готов рассмотреть предложения по своему полузащитнику Алексу Скотту в размере свыше 80 миллионов фунтов.
Минувшим летом "Борнмуту" удалось отразить интерес других клубов к Скотту. "Вишенки" с самого начала дали понять, что Алекс не будет продан.
Однако Скотт продолжает отказываться от нового контракта, поэтому "Борнмут" смягчил свою позицию и готов выслушать предложения по Алексу в январе, когда от действующего соглашения игрока будет оставаться 18 месяцев.
И хотя Скотт не требует отпустить его из клуба, Алекс полон амбиций и готов уйти на повышение посреди сезона, сообщает Sky Sports.
Серьезный интерес к Скотту сохраняют "Челси" и "Ливерпуль", однако только предложение более 80 млн. фунтов, включая бонусы, может убедить "Борнмут" отпустить 23-летнего англичанина.
Добавим, в данный момент Скотт отсутствует с травмой бедра и пропустит еще несколько недель.
15.10.2026 17:00
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