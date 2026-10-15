Витор Перейра ждет предложений из Премьер-Лиги

Бывший главный тренер "Ноттингем Форест" Витор Перейра заявил о своем желании вернуться в Премьер-Лигу.

В прошлом сезоне Перейра продержался лишь четыре месяца в "Форест", заступив на место Шона Дайча в феврале.



Перейра выиграл восемь из 20 своих матчей с "Форест", выдав серию из 10 поединков без поражений с марта по май.



Успешно решив задачу по выживанию в Премьер-Лиге, затем Перейра уступил свое место в "Форест" Оливеру Гласнеру, и теперь Витор готов взяться за новую работу.



"Я сосредоточен на Премьер-Лиге, и я изо всех сил подготавливаю себя к возвращению, потому что именно там я хочу быть".



"Там я чувствую себя мотивированным, и я ожидаю возможности вернуться", — сообщил Перейра talkSPORT.