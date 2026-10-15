Витор Перейра ждет предложений из Премьер-Лиги
Бывший главный тренер "Ноттингем Форест" Витор Перейра заявил о своем желании вернуться в Премьер-Лигу.
В прошлом сезоне Перейра продержался лишь четыре месяца в "Форест", заступив на место Шона Дайча в феврале.
Перейра выиграл восемь из 20 своих матчей с "Форест", выдав серию из 10 поединков без поражений с марта по май.
Успешно решив задачу по выживанию в Премьер-Лиге, затем Перейра уступил свое место в "Форест" Оливеру Гласнеру, и теперь Витор готов взяться за новую работу.
"Я сосредоточен на Премьер-Лиге, и я изо всех сил подготавливаю себя к возвращению, потому что именно там я хочу быть".
"Там я чувствую себя мотивированным, и я ожидаю возможности вернуться", — сообщил Перейра talkSPORT.
15.10.2026 16:00
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