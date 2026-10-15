Джейдон Санчо получил предложение от "Хетафе"

Испанский "Хетафе" сделал официальное предложение бывшему вингеру "Манчестер Юнайтед" Джейдону Санчо.

Минувшим летом у Санчо истек контракт с "Юнайтед", хотя сезон 2025/26 Джейдон провел за "Астон Виллу" на правах аренды.



Санчо никак не может найти себе новый клуб, и в прошлом месяце сообщалось, что у 26-летнего англичанина сорвались переговоры с российским "Краснодаром".



По информации Sky Sport Germany, в данный момент представители Санчо пытаются договориться с "Хетафе", который уже выдвинул свое предложение Джейдону и надеется подписать игрока как можно скорее.



Добавим, в данный момент "Хетафе" занимает 14-е место в Ла Лиге, набрав восемь очков в восьми первых матчах сезона.