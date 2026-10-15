Джейдон Санчо получил предложение от "Хетафе"
Испанский "Хетафе" сделал официальное предложение бывшему вингеру "Манчестер Юнайтед" Джейдону Санчо.
Минувшим летом у Санчо истек контракт с "Юнайтед", хотя сезон 2025/26 Джейдон провел за "Астон Виллу" на правах аренды.
Санчо никак не может найти себе новый клуб, и в прошлом месяце сообщалось, что у 26-летнего англичанина сорвались переговоры с российским "Краснодаром".
По информации Sky Sport Germany, в данный момент представители Санчо пытаются договориться с "Хетафе", который уже выдвинул свое предложение Джейдону и надеется подписать игрока как можно скорее.
Добавим, в данный момент "Хетафе" занимает 14-е место в Ла Лиге, набрав восемь очков в восьми первых матчах сезона.
15.10.2026 15:00
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