Уилкокс сохранят поддержку боссов "Юнайтед"

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Джейсон Уилкокс сохранят поддержку боссов своего клуба.

После поражения 2:0 от "Атлетико" в Лиге Чемпионов в минувший вторник защитник "Юнайтед" Лисандро Мартинес обвинил Уилкокса в том, что Джейсон подвел команду и главного тренера Майкла Кэррика, не сумев обеспечить достаточное усиление в летнее трансферное окно.



Минувшим летом Уилкокс потратил 155 миллионов фунтов на трех полузащитников, а также пригласил Карла Дарлоу на роль запасного голкипера, поэтому высказанное Мартинесом недовольство нашло отклик в сердцах игроков "Юнайтед".



Однако Sky Sports утверждает, что исполнительный директор "Юнайтед" Омар Беррада и совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф довольны работой, которую проделал Уилкокс.



Уилкокс следует долгосрочному плану и тратит на трансферы столько, сколько позволяет финансовая ситуация "Юнайтед".



Несмотря на рекордные доходы в 678 млн. фунтов по итогам сезона 2025/26, "Юнайтед" остается убыточным клубом, уйдя в минус на 47 млн. фунтов, до выплаты налогов.