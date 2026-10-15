Саутгейт не помышляет о работе в Премьер-Лиге

Гарет Саутгейт Бывший главный тренер сборной Англии сэр Гарет Саутгейт заявил, что не помышляет о работе в Премьер-Лиге.

Саутгейт не тренирует с поражения англичан от Испании в финале Евро-2024, а на клубном уровне Гарет не работает с 2006 года.

Саутгейта время от времени сватают в различные клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед", однако Гарет совершенно утратил интерес к футболу.

"Я не вижу сценария, при котором я бы рассмотрел возможность работы в Премьер-Лиге".

"Ближе к концу своего периода со сборной Англии я — по крайней мере, на какое-то время — перестал получать удовольствие от побед, которые должны мотивировать тебя двигаться дальше".

"В конце я не наслаждался победами дольше пары минут. Поэтому я почти не смотрел футбол".

"Я побывал на финале Кубка Англии, чтобы увидеть, как моя команда, "Кристал Пэлас", выигрывает свой первый трофей. С тех пор я не бывал на футбольном стадионе".

"Поэтому мое желание участвовать в футболе изменилось", — цитирует Саутгейта talkSPORT.





Метки Премьер-Лига, Саутгейт, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2026 13:00

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  1. vals1702 15.10.2026 13:55 # vals1702
    сэр не должен работать

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  2. closer 15.10.2026 13:03 # closer
    Мидлсбро не в АПЛ, логично

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