Саутгейт не помышляет о работе в Премьер-Лиге

Бывший главный тренер сборной Англии сэр Гарет Саутгейт заявил, что не помышляет о работе в Премьер-Лиге.

Саутгейт не тренирует с поражения англичан от Испании в финале Евро-2024, а на клубном уровне Гарет не работает с 2006 года.



Саутгейта время от времени сватают в различные клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед", однако Гарет совершенно утратил интерес к футболу.



"Я не вижу сценария, при котором я бы рассмотрел возможность работы в Премьер-Лиге".



"Ближе к концу своего периода со сборной Англии я — по крайней мере, на какое-то время — перестал получать удовольствие от побед, которые должны мотивировать тебя двигаться дальше".



"В конце я не наслаждался победами дольше пары минут. Поэтому я почти не смотрел футбол".



"Я побывал на финале Кубка Англии, чтобы увидеть, как моя команда, "Кристал Пэлас", выигрывает свой первый трофей. С тех пор я не бывал на футбольном стадионе".



"Поэтому мое желание участвовать в футболе изменилось", — цитирует Саутгейта talkSPORT.