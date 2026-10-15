Каррагер: "Сейчас мы видим настоящий "Манчестер Юнайтед"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что гневное интервью защитника "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса после матча Лиги Чемпионов против испанского "Атлетико" является "ужасной" вещью.

После поражения 2:0 от "Атлетико" во вторник вечером Мартинес выступил с критикой руководства "Юнайтед", обвинив свой клуб в недостаточных инвестициях в состав.



Каррагер понимает, что Мартинес может найти одобрение со стороны фанатов "Юнайтед", однако Джейми никак не одобряет поступок Лисандро.



"Никакой пользы от этого никому совершенно нет, и теперь об этом и только об этом будут говорить следующие несколько дней".



"Сейчас болельщики, каждая группа болельщиков, не любит парней в костюмах из руководства, поэтому фанаты "Юнайтед" будут в восторге и подумают, что это замечательно. Я же думаю, это ужасно, что он вышел и сказал это. Я правда так думаю".



"И когда он говорит "мы великолепно провели прошлый сезон", то это не так. У них уволили тренера в прошлом сезоне. Они финишировали третьими, потому что у них не было кубковых матчей. Они не выступали в Европе. Они очень рано вылетели из кубковых соревнований".



"Причина, почему они финишировали третьими, также заключается в том, что "Ливерпуль" и "Челси" были очень плохи. Сейчас мы видим настоящий "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне", — сообщил Каррагер в эфире CBS Sports.