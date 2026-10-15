Мерсон: "Это грустно, куда скатился "Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что ему грустно от того, как скатился "Манчестер Юнайтед" в плане работы на трансферном рынке.

В минувший вторник защитник "Юнайтед" Лисандро Мартинес подверг руководство своего клуба жесточайшей критике за недостаточные инвестиции в состав.



Как и Мартинес, Мерсон имеет большие вопросы насчет работы "Юнайтед" на трансферном рынке — и не только минувшим летом.



"Прежде всего вам нужна хорошая оборона. Если вы не надежны в обороне, то все развалится. Вы не строите дом в луже, и то же самое с футбольной командой".



"Мне нравится Карлос Балеба, пришедший из "Брайтона", но он молод. Юри Тилеманс — я его поклонник. Но я был немного шокирован приобретением Андрея Сантоса, не буду лгать".



"Я являюсь фанатом "Челси", и в прошлом сезоне я не видел ничего такого, чтобы после его перехода в "Манчестер Юнайтед" я мог сказать: "Вот это приобретение". Я не понимаю этого".



"Это грустно, что "Манчестер Юнайтед" не может позволить себе игроков лучше. Они являются одним из крупнейших клубов в мировом футболе, и они не могут позволить себе Майлса Льюис-Скелли или Льюиса Холла".



"Это действительно грустно, куда скатился "Манчестер Юнайтед" относительно того, где они были 20 лет назад, тогда являясь одной из величайших команд, что мы видели. Это грустно, очень грустно".



"Этого не должно было случиться. Они, наверное, продают футболок больше, чем кто-либо еще. Их клубный магазин такой же большой, как и (универмаг) "Селфриджс". Если вы отправитесь куда-либо в мире, там будут люди в футболках "Манчестер Юнайтед". Грустно, как все сложилось".



"Другие команды покупают одного игрока за сумму денег, которые "Юнайтед" тратит на трех полузащитников. Чем больше вы тратите на игрока, тем чаще, нежели нет, он является более классным игроком, и все мы знаем это".



"Манчестер Юнайтед" берет то, что плохо лежит. Они пытаются выкрутиться и что-то "намутить", тогда как другие команды топ-уровня покупают игроков, которые являются готовым продуктом. "Манчестер Юнайтед" покупает игроков, которые только могут быть хорошими", — сообщил Мерсон Sky Sports.