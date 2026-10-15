Мареска: "Можем научиться многим вещам из поражения от ПСЖ"

Наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска надеется, что поражение от французского ПСЖ в Лиге Чемпионов станет уроком для его команды.

Накануне "Сити" проиграл дома ПСЖ со счетом 2:4, пропустив два быстрых гола и в целом провалив первый тайм.



Мареске понравилось, как "Сити" оживился во втором тайме, и главный тренер ПСЖ Луис Энрике после финального свистка даже сказал Энцо, что его команде повезло взять три очка.



"Мы можем научиться многим вещам из матча сегодня вечером. Даже если мы пропустили два гола от лучшей команде в Европе, нам все равно нужно делать правильные вещи. Я продолжаю учиться у игроков, потому что я пришел только три месяца назад".



"Мы пропустили первый гол, а спустя одну минуту пропустили второй от такого рода команды, против которой сложно и при 0:0. Пропустив два гола за две минуты, мы слегка утратили баланс, перестали соблюдать дистанции между игроками. У нас возникали сложности, но во втором тайме мы произвели изменения, кое-что приспособили и заиграли гораздо лучше".



"Честно говоря, мне по-настоящему нравится играть против ПСЖ. Они действуют смело, и я знаю, как они хотят прессинговать. Они подвижны с мячом. Мне нравится играть против них".



"Мы в порядке, и у меня осталось ощущение, что мы были близки. В первом тайме у нас возникали сложности, потому что мы пропустили два гола, и на поле можно было подумать: "О, мой бог".



"В конце Луис (Энрике) сказал мне, что им весьма повезло. Мы проиграли, но мы можем извлечь урок и двигаться дальше", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Сити".