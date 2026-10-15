Ираола хвалит Барколя и Вирца, но критикует оборону

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола похвалил своих атакующих игроков Брадли Барколя и Флориана Вирца, но раскритиковал оборону после победы 3:6 над австрийским ЛАСКом в Лиге Чемпионов.

Накануне Барколя забил свои первые голы за "Ливерпуль" после перехода из ПСЖ за 123 миллиона фунтов минувшим летом, причем сразу отметился хет-триком.



Вирц тоже проявил себя наилучшим образом в Линце, помогая "Ливерпулю" контролировать игру и отдав одну результативную передачу.



"Думаю, он (Барколя) сыграл очень хорошо сегодня, и дело не только в голах. Он имел больше моментов, чтобы забить, он всегда таил в себе угрозу, врываясь на свободное пространство за спинами защитников. Во время тренировок порой ты можешь чувствовать, что игрока вот-вот прорвет, и, к счастью для нас, сегодня вечером он показал свой уровень".



"Думаю, он (Вирц) был удивительно хорош при владении мячом. Думаю, он отдавал хорошие передачи и хорошо ассистировал. Он помогал нам контролировать игру, особенно в первом тайме, когда он носился по полю и находил хорошие зоны. Это был хороший матч в его исполнении", — цитирует Ираолу Sky Sports.



А вот к действиям "Ливерпуля" в обороне у Ираолы остались претензии. Все три своих гола "красные" пропустили после того, как Андони поменял пару центральных защитников.



"Наверное, это и есть причина, почему тренеру не стоит менять обоих центральных защитников, но мы уже вели 4:0, а ты должен думать о следующем матче и беречь ноги игроков. Мы не оборонялись должным образом в концовке матча", — добавил Ираола.