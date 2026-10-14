"Манчестер Сити" не смог спастись против ПСЖ

Дезире Дуэ Ожив во втором тайме, "Манчестер Сити" не смог предотвратить домашнее поражение от французского ПСЖ в матче Лиги Чемпионов — 2:4.

Относительно победы 0:3 над "Ливерпулем" из стартового состава "горожан" пропали Матеуш Нунеш, Нико О'Райли и Илиман Ндиайе, вместо которых появились Абдукодир Хусанов, Йошко Гвардиол и Жереми Доку.

Первый достойный внимания момент случился на 10-й минуте, когда Райан Шерки упал в чужой штрафной после контакта с Маркиньосом, но рефери и система VAR предпочли не вмешиваться.

На 12-й минуте голкипер гостей Матвей Сафонов, пытаясь сыграть на выходе при подаче углового, направил мяч в перекладину собственных ворот. Антуан Семеньо пытался сыграть на добивании, но промахнулся.

А на 13-й минуте ПСЖ ответил. Дезире Дуэ пробил низом с дистанции и поразил ближний угол ворот бывшего одноклубника Джанлуиджи Доннаруммы — 0:1.

Практически сразу гости забили второй гол. Это Усман Дембеле головой на дальней штанге замкнул мягкую подачу Дуэ внутри штрафной — 0:2.

"Сити" пытался атаковать, но сзади выглядел хрупко. На 31-й минуте только штанга спасла "горожан" после удара головой Ашрафа Хакими.

Спустя всего минуту Варрен Заир-Эмери технично отбросил мяч на Витинью, и тот ударом с границы штрафной площади сделал разницу в счете крупной — 0:3.

Разочарованный игрой своей команды в первом тайме, главный тренер хозяев Энцо Мареска произвел тройную замену в перерыве.

Начался второй тайм, и "Сити" принялся штамповать момент за моментом. Однажды парижан спас Сафонов, отразив удар Илимана Ндиайе.

На 53-й минуте Ндиайе выполнил подачу в штрафную, а Эрлинг Холанд классно пробил головой — 1:3.

На 55-й минуте Семеньо упустил отличную возможность сократить разницу в счете до минимума, пробив в перекладину из центра штрафной.

"Горожане" воодушевились и продолжили подвергать соперника огромному давлению, но на 63-й минуте снова дали сбой в обороне. Магнес Аклиуш развернулся на подступах к штрафной и сильно пробил. Доннарумма вроде бы остановил мяч, но тот предательски заскочил в ворота — 1:4.

Словно проигнорировав ошибку Доннаруммы, "Сити" продолжил отчаянно давить. На 75-й минуте Холанд имел два момента, в первом случае пробив головой в перекладину, а во втором поразив цель ударом ногой в касание из пределов штрафной — 2:4.

На 83-й минуте Холанд замыкал прострел Нунеша вдоль ворот, однако Сафонов по-настоящему выручил ПСЖ.

Остаток матча был отмечен лишь спасением Доннаруммы при исполнении Ферраном Торресом пенальти. Гостям удалось успокоить игру в концовке.

"Сити" заслуживает похвалы за то, что не сдался после провального первого тайма, однако потеряно было слишком многое, вдобавок Доннарумма совсем не вовремя совершил свою ошибку.

"Манчестер Сити" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 2:4 (0:3)

Голы: Холанд 53, 75 — Дуэ 13, Дембеле 15, Витинья 32, Аклиуш 62.

"Манчестер Сити": Доннарумма, Хусанов, Диаш (Нунеш 45), Гехи, Гвардиол, Андерсон, Фернандес (О'Райли 90), Семеньо, Шерки (Ндиайе 45), Доку (Буадди 45), Холанд.

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис (Эрнандес 84), Витинья, Заир-Эмери (Бералдо 84), Дуэ (Кварацхелия 66), Дембеле (Торрес 76), Аклиуш (Невеш 76).

Предупреждения: Семеньо — Заир-Эмери.





Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2026 23:55

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  1. nishanbaev 15.10.2026 00:25 # nishanbaev
    Какой же Буади Топ, кто смотрел второй тайм, это просто лучший, в свои то 19 лет.

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  2. ersain-dakarimov 15.10.2026 00:18 # ersain-dakarimov
    Спаситель «Реала» Эндрик в этом сезоне забил 1 гол, проведя на поле 35 минут – у Винисиуса тот же 1 гол за 726 минут игры

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  3. ersain-dakarimov 15.10.2026 00:07 # ersain-dakarimov
    Эндрик получил приз лучшему игроку матча с «Ромой» – бразилец вовремя вышел вместо Винисиуса и спас «Реал»!

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  4. slush-lfc 15.10.2026 00:06 # slush-lfc
    Секрет блестящей залупы прост: положите её в рот Сергею Тухлине.

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  5. cesc-fabregas4 15.10.2026 00:05 # cesc-fabregas4
    По итогу матча, Мансур проиграл очко имфашлюшной туи. После матча сейчас его дерут всей командой.
    В свою очередь, Нассер в честь победы, разрешил дырявому петуху closerу слизать все камшоты и ссанину с пола. Дырявый closer, как куколд сидит на стуле, смотрит и ждёт.

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  6. sean-dyche18plus 15.10.2026 00:05 # sean-dyche18plus
    куколдскую помоечку - чморуссию чмортмунд выебали и высушили в норвегии.РАДОСТНО!

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  7. hachidlo 15.10.2026 00:04 # hachidlo
    У чурки докаримова все три глаза стали одной формой в матче, где аутсайдер давал на клык недочемпиону негреду трамплиду.

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  8. v-0987654321 15.10.2026 00:02 # v-0987654321
    Элита Гиганты Богатые

    Ливерпуль 6 голов
    ПСЖ Эйндховен 4 гола
    Барселония 4 гола
    Реал 4 гола

    Нищие от зависти сасут как бабки у подъезда

    Ахахахаха нищие они

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  9. gameboy 15.10.2026 00:01 # gameboy
    ЛЧ без автобусной хуеты с таксопарка- мое почтение

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  10. gidro-met 15.10.2026 00:00 # gidro-met
    футбол стал великолепным , новые поколения игроков и тренеров - вывели на уровень смотриьельности

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  11. dembo 14.10.2026 23:59 # dembo
    Хороший матч. Сити во 2 тайме гуд

    Энивэй, енцы шо с е6алай?

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  12. nishanbaev 14.10.2026 23:58 # nishanbaev
    14.10.2026 23:47 #
    cesc-fabregas4

    Сафоонище.
    Русские разносят ЛЧ. Вчера Батраков соснул барсучьего хуйца, сегодня Сафонов получил дважды за щеку.
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    Источник: https://fapl.ru/posts/125050/?c=1#c8223720

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  13. ersain-dakarimov 14.10.2026 23:57 # ersain-dakarimov
    Ержан досжимался. Сейчас вылезет.

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