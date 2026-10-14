"Манчестер Сити" не смог спастись против ПСЖ

Ожив во втором тайме, "Манчестер Сити" не смог предотвратить домашнее поражение от французского ПСЖ в матче Лиги Чемпионов — 2:4.

Относительно победы 0:3 над "Ливерпулем" из стартового состава "горожан" пропали Матеуш Нунеш, Нико О'Райли и Илиман Ндиайе, вместо которых появились Абдукодир Хусанов, Йошко Гвардиол и Жереми Доку.



Первый достойный внимания момент случился на 10-й минуте, когда Райан Шерки упал в чужой штрафной после контакта с Маркиньосом, но рефери и система VAR предпочли не вмешиваться.



На 12-й минуте голкипер гостей Матвей Сафонов, пытаясь сыграть на выходе при подаче углового, направил мяч в перекладину собственных ворот. Антуан Семеньо пытался сыграть на добивании, но промахнулся.



А на 13-й минуте ПСЖ ответил. Дезире Дуэ пробил низом с дистанции и поразил ближний угол ворот бывшего одноклубника Джанлуиджи Доннаруммы — 0:1.



Практически сразу гости забили второй гол. Это Усман Дембеле головой на дальней штанге замкнул мягкую подачу Дуэ внутри штрафной — 0:2.



"Сити" пытался атаковать, но сзади выглядел хрупко. На 31-й минуте только штанга спасла "горожан" после удара головой Ашрафа Хакими.



Спустя всего минуту Варрен Заир-Эмери технично отбросил мяч на Витинью, и тот ударом с границы штрафной площади сделал разницу в счете крупной — 0:3.



Разочарованный игрой своей команды в первом тайме, главный тренер хозяев Энцо Мареска произвел тройную замену в перерыве.



Начался второй тайм, и "Сити" принялся штамповать момент за моментом. Однажды парижан спас Сафонов, отразив удар Илимана Ндиайе.



На 53-й минуте Ндиайе выполнил подачу в штрафную, а Эрлинг Холанд классно пробил головой — 1:3.



На 55-й минуте Семеньо упустил отличную возможность сократить разницу в счете до минимума, пробив в перекладину из центра штрафной.



"Горожане" воодушевились и продолжили подвергать соперника огромному давлению, но на 63-й минуте снова дали сбой в обороне. Магнес Аклиуш развернулся на подступах к штрафной и сильно пробил. Доннарумма вроде бы остановил мяч, но тот предательски заскочил в ворота — 1:4.



Словно проигнорировав ошибку Доннаруммы, "Сити" продолжил отчаянно давить. На 75-й минуте Холанд имел два момента, в первом случае пробив головой в перекладину, а во втором поразив цель ударом ногой в касание из пределов штрафной — 2:4.



На 83-й минуте Холанд замыкал прострел Нунеша вдоль ворот, однако Сафонов по-настоящему выручил ПСЖ.



Остаток матча был отмечен лишь спасением Доннаруммы при исполнении Ферраном Торресом пенальти. Гостям удалось успокоить игру в концовке.



"Сити" заслуживает похвалы за то, что не сдался после провального первого тайма, однако потеряно было слишком многое, вдобавок Доннарумма совсем не вовремя совершил свою ошибку.



"Манчестер Сити" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 2:4 (0:3)



Голы: Холанд 53, 75 — Дуэ 13, Дембеле 15, Витинья 32, Аклиуш 62.



"Манчестер Сити": Доннарумма, Хусанов, Диаш (Нунеш 45), Гехи, Гвардиол, Андерсон, Фернандес (О'Райли 90), Семеньо, Шерки (Ндиайе 45), Доку (Буадди 45), Холанд.



ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис (Эрнандес 84), Витинья, Заир-Эмери (Бералдо 84), Дуэ (Кварацхелия 66), Дембеле (Торрес 76), Аклиуш (Невеш 76).



Предупреждения: Семеньо — Заир-Эмери.