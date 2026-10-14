"Астон Вилла" сокрушила "Фенербахче"

"Астон Вилла" одержала свою первую домашнюю победу в сезоне, отблагодарив своих фанатов разгромом "Фенербахче" со счетом 6:0.

По сравнению с ничейным матчем Премьер-Лиги против "Брентфорда" (2:2) в стартовый состав "вилланов" были введены Пау Торрес, Аарон Ван-Биссака, Росс Баркли и Ибраим Мбайе.



Хозяева "Вилла Парк" открыли счет уже на 12-й минуте. Йоан Манзамби принял отброшенный соперником мяч в районе 11-метровой отметки, подработал его и пробил с рикошетом — 1:0.



На 31-й минуте Николас Джексон развил преимущество "Виллы", завершив контратаку своей команды ударом с границы штрафной площади — 2:0.



Спустя восемь минут Джексон оформил дубль. Николас свободно обработал мяч и вновь пробил с границы штрафной — 3:0.



Во втором тайме "Вилла" играла по счету, охотно контратакуя. На 67-й минуте Манзамби нарвался на фол в чужой штрафной, и Баркли реализовал назначенный пенальти — 4:0.



Спустя пять минут Баркли отличился с игры, нанеся удар с рикошетом с подступов к штрафной площади — 5:0.



Точку в матче на последней минуте основного времени поставил вышедший на замену Тэмми Абрахэм, поразив цель из пределов вратарской площади — 6:0.



"Вилла" сполна воспользовалась проходным двором в обороне "Фенербахче", одержав крайне уверенную победу.



"Астон Вилла" (Англия) — "Фенербахче" (Турция) — 6:0 (3:0)



Голы: Манзамби 12, Джексон 31, 39, Баркли 68 (пен), 72, Абрахэм 90.



"Астон Вилла": Судзуки, Кэш, Линделеф, Торрес, Ван-Биссака, Баркли (Горецка 83), Камара (Алиссон 73), Мбайе (Гарначо 79), Манзамби (Гомес 73), Макгинн, Джексон (Абрахэм 78).



"Фенербахче": Эдерсон, Семеду, Аке, Шкриниар, Браун, Юксек (Элмаз 69), Кахведжи, Гендузи, Гринвуд (Нене 69), Мурики (Лукаку 69), Айдын.



Предупреждения: Гендузи, Айдын.