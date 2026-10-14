"Челси" заблокировал участие Сатпаева в матче "Бернли"

"Челси" не разрешил вингеру Дастану Сатпаеву сыграть за "Бернли" против "Чарльтона" во вторник.

Оформив переход Сатпаева из "Кайрата" за 3.4 млн. фунтов минувшим летом, на этот сезон "Челси" отправил Дастана в аренду в "Бернли".



18-летний казах ярко начал свою карьеру в "Бернли", сыграв за команду второго английского дивизиона в четырех матчах подряд с учетом всех соревнований.



В начале сентября Сатпаев получил травму задней поверхности бедра и лечение проходил на базе "Челси". На прошлой неделе Дастан вернулся в расположение "Бернли" и даже вышел на 16 минут против "Уотфорда" в минувшую субботу.



Однако матч Чемпионшипа против "Чарльтона" во вторник вечером (2:2) Сатпаев неожиданно пропустил, и "Бернли" оказался здесь не при чем, лишь подчинившись решению "Челси".



"Нам не позволил "Челси" (задействовать игрока). "Челси" не позволил ему сыграть, потому что он перенес серьезную травму. Они контролируют его нагрузку совместно с нашей медицинской службой. Но они сказали нам, что он не может сыграть", — цитирует главного тренера "Бернли" Ники Хайена Sky Sports.