Хет-трик Барколя помог "Ливерпулю" победить ЛАСК

Брадли Барколя Первый в карьере хет-трик Брадли Барколя помог "Ливерпулю" одержать победу 3:6 в выездном матче Лиги Чемпионов против австрийского ЛАСКа.

Главный тренер "красных" Андони Ираола произвел четыре перестановки относительно поражения 0:3 от "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье, введя в стартовый состав Джереми Фримпонга, Костаса Цимикаса, Трея Ньони и Рио Нгумоа, которые заменили Виргила Ван Дейка, Милоша Керкеза, Алексиса Макаллистера и Виктора Муньоса.

Матч начался в невысоком темпе. "Ливерпуль" полностью забрал себе мяч и начал искать пути в чужую штрафную.

В итоге первый же опасный момент гостей обернулся голом. Это случилось на 22-й минуте, когда Цимикас подал угловой, а Рональд Араухо головой отправил мяч в ворота — 0:1.

Спустя две минуты ЛАСК капитулировал еще раз. Фримпонг упал в чужой штрафной, но Льюис Кумас подхватил мяч и отбросил его под удар Брадли Барколя — 0:2.

На 31-й минуте мяч еще раз побывал в воротах домашней команды, но вышедший на удар по центру Кумас угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.

Прошло еще две минуты, и едва не отличился Райан Гравенберх, чей удар низом с острого угла пришелся в дальнюю штангу.

На 37-й минуте третий гол "Ливерпуля" все-таки случился, и это было закономерно. Флориан Вирц сделал классную передачу в штрафную на Барколя, который первым касанием пробросил себе мяч, совершил рывок и вторым касанием поразил ворота — 0:3.

Второй тайм начался с того, что Цимикас выполнил подачу от лицевой линии, а Фримпонг нанес удар головой с касаниями газона и штанги — 0:4.

На 53-й минуте снова поразил чужие ворота Кумас, но, как и в первом тайме, сделал это из положения вне игры.

На 61-й минуте хозяева впервые пробили в створ ворот Алиссона, а спустя две минуты размочили счет. Едва вышедший на замену Роберт Любичич получил передачу с левого края штрафной и пробил из под Ван Дейка, который тоже только что появился со скамейки — 4:1.

На 66-й минуте Барколя восстановил прежнюю разницу в счете, на дальней штанге замкнув прострел Фримпонга вдоль ворот — 5:1.

На 72-й минуте Кумас, наконец, добился своего. Фримпонг совершил перехват на правом фланге и прострелил в центр штрафной, а там 21-летний валлиец нанес удар в касание — 6:1.

На 74-й минуте ЛАСК нашел свой второй гол. Иван Дибанго, выйдя на Алиссона по левому краю штрафной, подсек мяч, а Флориан Флеккер головой в падении поразил пустые ворота — 6:2.

На 77-й минуте Флеккер оформил дубль, пробив в касание по скакавшему мячу после прострела Дибанго с левого фланга — 6:3.

Разница в классе двух команд оказалась слишком большой, поэтому игра была практически односторонней. Флориан Вирц и особенно Брадли Барколя оправдали доверие своего тренера. Впрочем, три пропущенных гола не могут не настораживать.

ЛАСК (Австрия) — "Ливерпуль" (Англия) — 3:6 (0:3)

Голы: Любичич 63, Флеккер 74, 77 — Араухо 22, Барколя 24, 37, 66, Фримпонг 51, Кумас 72.

ЛАСК: Юнгвирт, Йоргенсен (Флеккер 45), Мбуяма, Алемао, Андраде, Дибанго, Данек, Богарде (Любичич 62), Шопф (Эльфадли 71), Ланг (Кейн 82), Адениран (Калайджич 71).

"Ливерпуль": Алиссон, Фримпонг, Араухо (Гомес 62), Жаке (Ван Дейк 62), Цимикас, Ньони (Макаллистер 86), Гравенберх, Нгумоа (Чемберс 86), Вирц, Барколя (Муньос 73), Кумас.

Предупреждение: Эльфадли.





Метки ЛАСК, Ливерпуль, Ливерпуль, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2026 21:40

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Последние комментарии:




  1. memfis63 14.10.2026 22:58 # memfis63
    сосет мц, а истерику опять устроили пенсы

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  2. nishanbaev 14.10.2026 22:56 # nishanbaev
    уровень понимания процессов гей-псиной :)




    19.10.2025 14:20 #
    memfis63

    эх быстрее бы сыграть против мц, хочу увидеть автобус фирменный автобус от Гвардиолы

    ммм,кайф
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  3. memfis63 14.10.2026 22:53 # memfis63
    короче мультикаст и спать, юмареска куйту какую-то натворил

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  4. memfis63 14.10.2026 22:52 # memfis63
    пенсы сравнивают лч и какой-то летний турик ?

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  5. dembo 14.10.2026 22:49 # dembo
    Юмореска думал, что андерсон как кайседо сможет витинью выключать при персональной опеке
    Рофл
    Не сложилось не срослось

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  6. memfis63 14.10.2026 22:44 # memfis63
    6ло мц с таким составом играй в стерильный контроль и при потери без прессинга откатывайся всей тимой в свою будку, ну юмореска решил играть в прессинг с энцо и шерки,которые оставляю гектары за своей спиной.

    ну пока юмореска играя в персоналку люто сосет,так вижу

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  7. sean-dyche18plus 14.10.2026 22:42 # sean-dyche18plus
    хачими заебал прощать.

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  8. korolkov 14.10.2026 22:41 # korolkov
    Стёрли даунскую ухмылку с лица и размазали сперму. Мареска, ты довольна?

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  9. yamateh 14.10.2026 22:41 # yamateh
    видимо юмареска вышел по конспекту клубного чм, но это две разные команды же
    и после 3-0 псж владеет игрой

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  10. irbis85 14.10.2026 22:38 # irbis85
    Арсенал то ещё считай почти на равных с ними играл

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  11. dembo 14.10.2026 22:37 # dembo
    Куйня эти 6 побед сити

    И 7 будет, там ипсвич

    Видно было по игре, что это типо прологодних 5 из 5 ливера на старте

    Они 4 от сандерленда должны были пустить, на равных игрвли с ковентри

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  12. sean-dyche18plus 14.10.2026 22:36 # sean-dyche18plus
    и этой помойке залупуль влетел без шансов на гейнфилде.арююююю.

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  13. irbis85 14.10.2026 22:36 # irbis85
    Какой же кайф!!!

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  14. psg 14.10.2026 22:36 # psg
    Ебём трахалищиков 0сенала.

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  15. memfis63 14.10.2026 22:35 # memfis63
    юмареска умеет играть вторым номером ? чо с мц вообще происходит ? какая-то шляпа лютая ....

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  16. dembo 14.10.2026 22:35 # dembo
    Как же ебут ситявых
    Енцо шо с еблой

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  17. hunter022 14.10.2026 22:30 # hunter022
    Хохлов опускают на мосту

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  18. memfis63 14.10.2026 22:30 # memfis63
    мультикаст чтоли глянуть, тут похоже мц уже все ...

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  19. sean-dyche18plus 14.10.2026 22:26 # sean-dyche18plus
    красивые волосы у помощника луиса энрике.

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  20. quavo 14.10.2026 22:26 # quavo
    Пиздец переключил на реал, 2 забили , переключил обратно на мешков , рома закатала. Мдааа. Но мешков сиотреть вообще стремно, рома реал смотрибельнее

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