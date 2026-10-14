Хет-трик Барколя помог "Ливерпулю" победить ЛАСК
Первый в карьере хет-трик Брадли Барколя помог "Ливерпулю" одержать победу 3:6 в выездном матче Лиги Чемпионов против австрийского ЛАСКа.
Главный тренер "красных" Андони Ираола произвел четыре перестановки относительно поражения 0:3 от "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье, введя в стартовый состав Джереми Фримпонга, Костаса Цимикаса, Трея Ньони и Рио Нгумоа, которые заменили Виргила Ван Дейка, Милоша Керкеза, Алексиса Макаллистера и Виктора Муньоса.
Матч начался в невысоком темпе. "Ливерпуль" полностью забрал себе мяч и начал искать пути в чужую штрафную.
В итоге первый же опасный момент гостей обернулся голом. Это случилось на 22-й минуте, когда Цимикас подал угловой, а Рональд Араухо головой отправил мяч в ворота — 0:1.
Спустя две минуты ЛАСК капитулировал еще раз. Фримпонг упал в чужой штрафной, но Льюис Кумас подхватил мяч и отбросил его под удар Брадли Барколя — 0:2.
На 31-й минуте мяч еще раз побывал в воротах домашней команды, но вышедший на удар по центру Кумас угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.
Прошло еще две минуты, и едва не отличился Райан Гравенберх, чей удар низом с острого угла пришелся в дальнюю штангу.
На 37-й минуте третий гол "Ливерпуля" все-таки случился, и это было закономерно. Флориан Вирц сделал классную передачу в штрафную на Барколя, который первым касанием пробросил себе мяч, совершил рывок и вторым касанием поразил ворота — 0:3.
Второй тайм начался с того, что Цимикас выполнил подачу от лицевой линии, а Фримпонг нанес удар головой с касаниями газона и штанги — 0:4.
На 53-й минуте снова поразил чужие ворота Кумас, но, как и в первом тайме, сделал это из положения вне игры.
На 61-й минуте хозяева впервые пробили в створ ворот Алиссона, а спустя две минуты размочили счет. Едва вышедший на замену Роберт Любичич получил передачу с левого края штрафной и пробил из под Ван Дейка, который тоже только что появился со скамейки — 4:1.
На 66-й минуте Барколя восстановил прежнюю разницу в счете, на дальней штанге замкнув прострел Фримпонга вдоль ворот — 5:1.
На 72-й минуте Кумас, наконец, добился своего. Фримпонг совершил перехват на правом фланге и прострелил в центр штрафной, а там 21-летний валлиец нанес удар в касание — 6:1.
На 74-й минуте ЛАСК нашел свой второй гол. Иван Дибанго, выйдя на Алиссона по левому краю штрафной, подсек мяч, а Флориан Флеккер головой в падении поразил пустые ворота — 6:2.
На 77-й минуте Флеккер оформил дубль, пробив в касание по скакавшему мячу после прострела Дибанго с левого фланга — 6:3.
Разница в классе двух команд оказалась слишком большой, поэтому игра была практически односторонней. Флориан Вирц и особенно Брадли Барколя оправдали доверие своего тренера. Впрочем, три пропущенных гола не могут не настораживать.
ЛАСК (Австрия) — "Ливерпуль" (Англия) — 3:6 (0:3)
Голы: Любичич 63, Флеккер 74, 77 — Араухо 22, Барколя 24, 37, 66, Фримпонг 51, Кумас 72.
ЛАСК: Юнгвирт, Йоргенсен (Флеккер 45), Мбуяма, Алемао, Андраде, Дибанго, Данек, Богарде (Любичич 62), Шопф (Эльфадли 71), Ланг (Кейн 82), Адениран (Калайджич 71).
"Ливерпуль": Алиссон, Фримпонг, Араухо (Гомес 62), Жаке (Ван Дейк 62), Цимикас, Ньони (Макаллистер 86), Гравенберх, Нгумоа (Чемберс 86), Вирц, Барколя (Муньос 73), Кумас.
Предупреждение: Эльфадли.
14.10.2026 21:40
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Последние комментарии:
сосет мц, а истерику опять устроили пенсы
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уровень понимания процессов гей-псиной :)
19.10.2025 14:20 #
memfis63
эх быстрее бы сыграть против мц, хочу увидеть автобус фирменный автобус от Гвардиолы
ммм,кайф
(ответить)
(ответить)
короче мультикаст и спать, юмареска куйту какую-то натворил
(ответить)
пенсы сравнивают лч и какой-то летний турик ?
(ответить)
Юмореска думал, что андерсон как кайседо сможет витинью выключать при персональной опеке
Рофл
Не сложилось не срослось
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6ло мц с таким составом играй в стерильный контроль и при потери без прессинга откатывайся всей тимой в свою будку, ну юмореска решил играть в прессинг с энцо и шерки,которые оставляю гектары за своей спиной.
ну пока юмореска играя в персоналку люто сосет,так вижу
(ответить)
хачими заебал прощать.
(ответить)
Стёрли даунскую ухмылку с лица и размазали сперму. Мареска, ты довольна?
(ответить)
видимо юмареска вышел по конспекту клубного чм, но это две разные команды же
и после 3-0 псж владеет игрой
(ответить)
Арсенал то ещё считай почти на равных с ними играл
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Куйня эти 6 побед сити
И 7 будет, там ипсвич
Видно было по игре, что это типо прологодних 5 из 5 ливера на старте
Они 4 от сандерленда должны были пустить, на равных игрвли с ковентри
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и этой помойке залупуль влетел без шансов на гейнфилде.арююююю.
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Какой же кайф!!!
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Ебём трахалищиков 0сенала.
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юмареска умеет играть вторым номером ? чо с мц вообще происходит ? какая-то шляпа лютая ....
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Как же ебут ситявых
Енцо шо с еблой
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Хохлов опускают на мосту
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мультикаст чтоли глянуть, тут похоже мц уже все ...
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красивые волосы у помощника луиса энрике.
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Пиздец переключил на реал, 2 забили , переключил обратно на мешков , рома закатала. Мдааа. Но мешков сиотреть вообще стремно, рома реал смотрибельнее
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