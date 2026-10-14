МЮ собирается отстранить Лисандро Мартинеса от матча с "Лидсом"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес почти наверняка будет отстранен своим клубом от участия в матче Премьер-Лиги против "Лидса" в ближайшее воскресенье.

После поражения 2:0 от "Атлетико" в Лиге Чемпионов накануне вечером Мартинес обрушился с критикой на руководство "Юнайтед", отдельно упомянув спортивного директора клуба Джейсона Уилкокса.



И хотя некоторые игроки в раздевалке "Юнайтед" чувствуют то же самое насчет Уилкокса и инвестиций в состав, поступок Мартинеса не сойдет ему с рук.



"Юнайтед" определится с наказанием для Мартинеса после возвращения игроков на базу в Каррингтоне в четверг, однако Daily Mirror утверждает, что 28-летнего аргентинца почти наверняка не будет в заявке "красных дьяволов" на "Элланд Роуд" в воскресенье.



Вынужденное отстранение Мартинеса может стать проблемой для "Юнайтед", ведь партнеры Лисандро по обороне в лице Люка Шоу, Нуссаира Мазрауи и Диогу Далота травмированы, а Маттейс Де Лигт едва вернулся в строй после 10 месяцев отсутствия.



Поступок Мартинеса также повышает вероятность расставания "Юнайтед" с Лисандро, чей контракт рассчитан до конца сезона, хотя и предусматривает опцию продления.