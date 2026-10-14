Переговоры "Юнайтед" и Фернандеша о новом контракте зашли в тупик

Переговоры "Манчестер Юнайтед" со своим капитаном Бруну Фернандешем о новом контракте зашли в тупик.

Фернандеш выдающимся образом выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Спортинга" в январе 2020, выиграв с "красными дьяволами" Кубок Англии и Кубок Лиги.



Сейчас у Фернандеша все еще действует контракт, который он подписал в 2024 году. Это соглашение истекает в конце сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



"Юнайтед" уже несколько месяцев работает над новым контрактом 32-летнего полузащитника сборной Португалии. По информации журналиста Бена Джейкобса, в данный момент переговоры находятся в тупике, хотя ситуация не выглядит безнадежной.



Фернандеш понимает, что следующий контракт может быть его последним крупным в карьере, а также Бруну знает, какие деньги ему готовы платить в Саудовской Аравии, от переезда куда он отказался летом 2025.



Если прорыв в переговорах так и не будет совершен, "Юнайтед" может воспользоваться своей опцией продления, чтобы следующим летом продать Фернандеша, предотвратив уход Бруну свободным агентом.