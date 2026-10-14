Переговоры "Юнайтед" и Фернандеша о новом контракте зашли в тупик
Переговоры "Манчестер Юнайтед" со своим капитаном Бруну Фернандешем о новом контракте зашли в тупик.
Фернандеш выдающимся образом выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Спортинга" в январе 2020, выиграв с "красными дьяволами" Кубок Англии и Кубок Лиги.
Сейчас у Фернандеша все еще действует контракт, который он подписал в 2024 году. Это соглашение истекает в конце сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
"Юнайтед" уже несколько месяцев работает над новым контрактом 32-летнего полузащитника сборной Португалии. По информации журналиста Бена Джейкобса, в данный момент переговоры находятся в тупике, хотя ситуация не выглядит безнадежной.
Фернандеш понимает, что следующий контракт может быть его последним крупным в карьере, а также Бруну знает, какие деньги ему готовы платить в Саудовской Аравии, от переезда куда он отказался летом 2025.
Если прорыв в переговорах так и не будет совершен, "Юнайтед" может воспользоваться своей опцией продления, чтобы следующим летом продать Фернандеша, предотвратив уход Бруну свободным агентом.
14.10.2026 20:00
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Смысла не вижу его переподписывать, на 12 месяцев активировать и пусть в 33 идет лутать бабло
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