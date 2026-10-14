Апелляция "Брайтона" на удаление Стрейка удовлетворена

"Брайтон" успешно опротестовал красную карточку своего защитника Паскаля Стрейка в матче Премьер-Лиги против "Сандерленда".

Стрейк был удален за фол последней надежды на 57-й минуте победного для "Брайтона" матча на "Стадионе Света" в минувшую субботу (0:2).



Изначально рефери Томас Брамалл даже не увидел нарушения правил, но после вмешательства VAR и похода к монитору у бровки выгнал 27-летнего голландца с поля.



"Брайтон" с таким вердиктом Брамалла не согласился и подал апелляцию, которая была удовлетворена независимой комиссией. Об этом было официально объявлено сегодня.



Таким образом, со Стрейка была снята одноматчевая дисквалификация, и теперь Паскаль будет доступен на поединок Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в ближайшее воскресенье.



Добавим, Стрейк, купленный минувшим летом у "Лидса", сыграл четыре матча за "Брайтон" в этом сезоне Премьер-Лиги, включая два выхода в стартовом составе.