Назван клуб, пострадавших сильнее всех от финансовых нарушений "Сити"
"Тоттенхэм" был назван самым пострадавшим клубом от финансовых нарушений "Манчестер Сити".
Напомним, независимая комиссия Премьер-Лиги признала "Сити" виновным по всем пунктам обвинений насчет финансовых нарушений в период с 2009 по 2018 год.
В этот период в Премьер-Лиге поиграли 35 команд, помимо "Сити". Из-за жульничества "горожан" некоторые из них недосчитались титулов, кубков, путевок в еврокубки, призовых или даже вылетели.
Оценив ущерб каждого клуба в денежном выражении, в BBC пришли к выводу, что больше всего действия "Сити" навредили "Тоттенхэму", который в четырех из восьми сезонов, к которым относятся нарушения, финишировал в одной строчке от зоны Лиги Чемпионов.
Ущерб "Тоттенхэма" составил 119.9 млн. фунтов. Далее идет дважды вылетавший из Премьер-Лиги "Халл" — 99 млн. фунтов. На третьем месте находится "Эвертон", который в сезоне 2013/14 остался без Лиги Чемпионов и еще четырежды — без Лиги Европы (66.4 млн. фунтов).
Общий ущерб других клубов от нарушений "Сити" оценивается в 844 млн. фунтов.
14.10.2026 16:00
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