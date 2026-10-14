Назван клуб, пострадавших сильнее всех от финансовых нарушений "Сити"

"Тоттенхэм" был назван самым пострадавшим клубом от финансовых нарушений "Манчестер Сити".

Напомним, независимая комиссия Премьер-Лиги признала "Сити" виновным по всем пунктам обвинений насчет финансовых нарушений в период с 2009 по 2018 год.



В этот период в Премьер-Лиге поиграли 35 команд, помимо "Сити". Из-за жульничества "горожан" некоторые из них недосчитались титулов, кубков, путевок в еврокубки, призовых или даже вылетели.



Оценив ущерб каждого клуба в денежном выражении, в BBC пришли к выводу, что больше всего действия "Сити" навредили "Тоттенхэму", который в четырех из восьми сезонов, к которым относятся нарушения, финишировал в одной строчке от зоны Лиги Чемпионов.



Ущерб "Тоттенхэма" составил 119.9 млн. фунтов. Далее идет дважды вылетавший из Премьер-Лиги "Халл" — 99 млн. фунтов. На третьем месте находится "Эвертон", который в сезоне 2013/14 остался без Лиги Чемпионов и еще четырежды — без Лиги Европы (66.4 млн. фунтов).



Общий ущерб других клубов от нарушений "Сити" оценивается в 844 млн. фунтов.



