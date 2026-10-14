Лисандро Мартинес хотел уйти в "Атлетико" летом

Лисандро Мартинес Защитник Лисандро Мартинес порывался покинуть "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.

Накануне "Юнайтед" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Атлетико", а Мартинес в расстроенных чувствах обрушился с критикой на руководство своего клуба за недостаточные инвестиции в состав.

По информации Sky Sports, пока боссы "Юнайтед" не определились, будет ли Мартинес наказан, однако минимум один игрок команды вступил в конфронтацию с Лисандро после резких высказываний 28-летнего аргентинца.

Своим поступком Мартинес повысил неопределенность насчет своего будущего. Контракт Лисандро с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

Sky Sports также стало известно, что минувшим летом Мартинес порывался уйти как раз в "Атлетико", куда отправился его друг Кристиан Ромеро из "Тоттенхэма".

Однако "Юнайтед" так и не дождался подходящего предложения по Мартинесу, и тот — против своей воли — остался в Манчестере.





Метки Атлетико, Манчестер Юнайтед, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2026 15:00

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  1. kapitoxa 14.10.2026 15:12 # kapitoxa
    грибок хорошо старается и слабо играет, скоро сломается

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