Лисандро Мартинес хотел уйти в "Атлетико" летом

Защитник Лисандро Мартинес порывался покинуть "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.

Накануне "Юнайтед" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Атлетико", а Мартинес в расстроенных чувствах обрушился с критикой на руководство своего клуба за недостаточные инвестиции в состав.



По информации Sky Sports, пока боссы "Юнайтед" не определились, будет ли Мартинес наказан, однако минимум один игрок команды вступил в конфронтацию с Лисандро после резких высказываний 28-летнего аргентинца.



Своим поступком Мартинес повысил неопределенность насчет своего будущего. Контракт Лисандро с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Sky Sports также стало известно, что минувшим летом Мартинес порывался уйти как раз в "Атлетико", куда отправился его друг Кристиан Ромеро из "Тоттенхэма".



Однако "Юнайтед" так и не дождался подходящего предложения по Мартинесу, и тот — против своей воли — остался в Манчестере.