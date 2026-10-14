Скоулз: "МЮ никогда не выиграет Премьер-Лигу с Магуайром и Мартинесом"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красные дьяволы" никогда не выиграют Премьер-Лигу с Харри Магуайром и Лисандро Мартинесом в качестве центральных защитников.

Главный тренер "Юнайтед" Майкл Кэррик использовал связку Магуайра с Мартинесом в пяти из шести первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, включая ничью 1:1 против "Тоттенхэма" в минувший уикенд.



По мнению Скоулза, эти двое центральных защитников недостаточно хороши для борьбы за титул Премьер-Лиги. Пол убежден, что "Юнайтед" давно пора заняться укреплением линии обороны.



"Перед матчем в субботу "Тоттенхэм" находился на дне лиги, и они абсолютно доминировали над "Манчестер Юнайтед".



"Мы много говорим о комплектации состава, не так ли? Суть в том, чтобы сделать ваш состав лучше, и кто-нибудь вроде Эллиота Андерсона сделал бы их лучше, но я не уверен, что приглашенные ими игроки сделали их лучше".



"Вообще-то, я думаю, у них порядок в зоне нападения, но я смотрю на центральных защитников, и это та зона, которой не уделяется внимания уже несколько лет".



"У нас те же самые центральные защитники, что и два-три года назад, и мы знаем, что не добьемся успеха с ними. Вы никогда не выиграете Премьер-Лигу с ними".



"Гол в субботу является прекрасным примером — мы знаем, что Лисандро Мартинес является хорошим футболистом, но когда твоего центрального защитника так задавили, то дело чисто в физической мощи".



"Это преступление, как Мартинес позволил им забить этот гол. Это уму не постижимо".



"Манчестер Юнайтед" нужна новая четверка защитников, им нужна новая четверка защитников", — цитирует Скоулза Daily Mail.