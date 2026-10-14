Роджерс: "Хендерсон — машина"

Нападающий "Челси" Морган Роджерс выступал с похвалой в адрес своего партнера по команде Джордана Хендерсона.

В минувший уикенд 36-летний Хендерсон своим дублем помог "Челси" разгромить "Борнмут" со счетом 5:1, забив с дистанции и затем великолепно исполнив штрафной удар.



Роджерс чувствует, что у людей может быть ошибочное впечатление насчет Хендерсона, который, по его словам, является лучшим игроком "Челси" в плане физической формы.



"Люди говорили, что он слишком старый, но посмотрите, что он делает".



"Честно говоря, все в раздевалке знают, что он по-прежнему является лучшим игроком в клубе по физической форме. Он — машина".



"Люди забывают о футболе, потому что думают, что он просто опытный ветеран, но не заблуждайтесь — этот парень по-прежнему может играть в футбол".



"Он выиграл все в футболе. Вы видели его мастерство, и вы будете видеть это в остатке сезона. Я уверен насчет этого".



"Надеюсь, мы увидим больше голов от него. Он обладает мастерством, огромным мастерством. Поэтому он и взялся исполнять штрафной. Он обладает этим умением забивать с дистанции, и он сделал это дважды в субботу", — цитирует Роджерса официальный веб-сайт "Челси".