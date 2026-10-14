Кэррик испытывает смешанные чувства насчет поражения от "Атлетико"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что испытывает смешанные чувства после поражения от испанского "Атлетико" в Лиге Чемпионов.

Поражение 2:0 в Мадриде накануне вечером продлило серию "Юнайтед" без побед до пяти матчей кряду с учетом всех соревнований.



Однако Кэррик не спешит предаваться унынию и видит позитивные моменты в игре "Юнайтед". Майкл убежден, что матч против "Атлетико" легко мог закончиться иначе.



"Немного смешанные чувства. Это достаточно сложное место для выездов, и разумеется, мы оказались в сложной ситуации после такого начала, но я думаю, мы стали прибавлять по ходу матча".



"У нас появился кое-какой контроль во втором тайме, хотя и без создания реальной угрозы. Затем был момент Бруну (Фернандеша), затем красная карточка, которая показалась мне неуместным решением".



"Я расстроен упущенными моментами и тем, что мы не создали больше".



"Мы пытались делать нечто немного другое. Думаю, временами мы были хороши во владении и преодолении поля. В обороне мы, наверное, позволили им слишком многое, из-за чего порой нам приходилось играть в догонялки".



"В целом мы справлялись с этим, а у Сенне (Ламменса) было не слишком много работы. Мы чувствовали, что игра нам по зубам, и это самое важное, поэтому мы могли и должны были получить больше от этого матча".



"Нам нужно улучшить некоторые вещи, некоторые вещи мы делаем нормально, но нам, конечно, нужно выигрывать матчи", — цитирует Кэррика Evening Standard.